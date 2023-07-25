У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського

Він повідомив, що українські штурмовики мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.

Окрім того, наші військові мають просування до 750 м у глибину противника.

Контрнаступ ЗСУ

У Генштабі повідомляли, що наші військові продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому наші захисники продовжують стримувати наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Зазначимо, що загарбники відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.