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У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського

Ілюстративне фото: ЗСУ просунулися у районі Старомайорського в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові просунулись на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі Старомайорського Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Об’єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку майора Валерія Шершня.

Він повідомив, що українські штурмовики мали черговий успіх у районі Старомайорського. Там вони просунулись вздовж лінії фронту від пів кілометра.

Окрім того, наші військові мають просування до 750 м у глибину противника.

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У Генштабі повідомляли, що наші військові продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому наші захисники продовжують стримувати наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Зазначимо, що загарбники відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області.

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Донецька областьКонтрнаступ ЗСУ