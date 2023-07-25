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В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 13:10
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского Иллюстративное фото: ВСУ продвинулись в районе Старомайорского в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продвинулись на 500 метров вдоль линии фронта в районе Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майора Валерия Шершня.

Он сообщил, что украинские штурмовики имели очередной успех в районе Старомайорского. Там они продвинулись вдоль линии фронта от полукилометра.

В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского

Кроме того, наши военные имеют продвижение до 750 м в глубину противника.

Контрнаступление ВСУ

В Генштабе сообщали, что наши военные продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

При этом наши защитники продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

Отметим, что захватчики отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

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Донецкая область Контрнаступление ВСУ
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В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
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