ВСУ продвинулись в центр Роботиного и добились успехов в районе Кременной: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия по нескольким направлениям. ВСУ добились успехов в районе Кременной и продвинулись в центр Роботиного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска проводили неудачные наступательные операции вблизи Кременной, Белогоровки и в районе Серебрянского леса.

Сообщается, что 21 августа украинские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и добились незначительных успехов. Глава Северодонецкой РГА Роман Власенко заявил, что украинские силы добились успехов в районе Кременной.

Российский "военкор" утверждал, что украинские войска добились тактических успехов вблизи Новоселовского и в районе Серебрянского леса вблизи Дибровы.

Бои в Донецкой области

21 августа российские войска совершили наступательные действия в районе Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, якобы показывают, что оккупанты продвигались к северо-западу от Клещиевки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Клещиевки и Курдюмовки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что войска РФ пытаются восстановить утраченные позиции на северном фланге Бахмута в районе Железнянского, Васильевки и Богдановки, продолжаются бои.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе украинские войска освободили три квадратных километра на Бахмутском направлении и удерживают господствующие высоты на северном фланге Бахмута, загнав в ловушку россиян.

Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Авдеевки, а также вблизи Марьинки и Новомихайловки. Минобороны РФ заявило, что украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк 21 августа.