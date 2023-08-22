ВСУ продвинулись в центр Роботиного и добились успехов в районе Кременной: карты боев ISW
Украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия по нескольким направлениям. ВСУ добились успехов в районе Кременной и продвинулись в центр Роботиного.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Украинские официальные лица сообщили, что российские войска проводили неудачные наступательные операции вблизи Кременной, Белогоровки и в районе Серебрянского леса.
Сообщается, что 21 августа украинские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и добились незначительных успехов. Глава Северодонецкой РГА Роман Власенко заявил, что украинские силы добились успехов в районе Кременной.
Российский "военкор" утверждал, что украинские войска добились тактических успехов вблизи Новоселовского и в районе Серебрянского леса вблизи Дибровы.
Бои в Донецкой области
21 августа российские войска совершили наступательные действия в районе Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, якобы показывают, что оккупанты продвигались к северо-западу от Клещиевки.
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Клещиевки и Курдюмовки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что войска РФ пытаются восстановить утраченные позиции на северном фланге Бахмута в районе Железнянского, Васильевки и Богдановки, продолжаются бои.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на прошлой неделе украинские войска освободили три квадратных километра на Бахмутском направлении и удерживают господствующие высоты на северном фланге Бахмута, загнав в ловушку россиян.
Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Авдеевки, а также вблизи Марьинки и Новомихайловки. Минобороны РФ заявило, что украинские войска вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк 21 августа.
"Южная ось"
21 августа украинские войска продвинулись в центр Роботиного и восточнее населенного пункта. Также, украинцы силы совершили новое наступление примерно в трех километрах к востоку от Роботиного. Прогресс восточнее Роботиного, вероятно, указывает на то, что украинские силы преодолели российские укрепления в этом районе.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска провели успешные боевые действия к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки. Она добавила , что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции восточнее Роботиного, а в населенном пункте продолжаются боевые действия.
Российские источники утверждают, что украинские войска усилили атаки на рубеже Роботине-Вербов и ведут тяжелые бои в центре Роботиного с подразделениями российской 810-й гвардейской морской пехотной бригады (Черноморский флот) и 503-го мотострелкового полка.
"Военкор" РФ заявил, что украинские войска продвинулись на линию Роботино-Вербовое и контролируют часть передовых рубежей обороны России. Некоторые российские источники утверждали, что войска РФ оставили несколько позиций в районе Вербового.
Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали совершать рейды на острова в дельте реки Днепр и на восточном (левом) берегу Херсонской области.
Российские силы продолжают сталкиваться с проблемами материально-технического обеспечения, а российские чиновники ужесточают меры безопасности в Крыму, что, вероятно, замедляет логистику России на юге Украины.
Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские войска ужесточили меры безопасности у Керченского моста и создали буферную зону для досмотра кораблей. Она отметила, что в настоящее время в буферной зоне ожидают проверки от 30 до 40 кораблей, а рядом с гражданскими маневрируют корабли Черноморского флота и Пограничной службы РФ.
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