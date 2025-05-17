ЗСУ просунулися на Покровському напрямку, ворог тисне на 4-х напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Бойові дії тривали 15 і 16 травня в Курській області. Російські "воєнкори" розповідали, що точаться бої у Тьоткіно (на південний захід від Глушково) і поблизу Горналя (на південний захід від Суджі).

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували з Атинського та Рижівки (обидва - села в Сумській області, на південний схід від Тьотькіно).

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на північному заході Бєлгородської області 16 травня.

Операція РФ - "Північна вісь"

Російські окупанти 16 травня продовжили наступальні дії в Сумській області, але не просунулися. Бої тривали вздовж лінії Водолаги - Локня.

16 травня російські "воєнкори" заявили, що Сили оборони України здійснили контратаку в районі Безсалівки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 16 травня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але успіху не мали. Війська РФ атакували біля Липців, Курдіївки та Глибокого, в напрямку Високої Яруги, поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Геолокаційні кадри від 15 травня вказують на те, що війська РФ нещодавно провели невдалу розвідку на південь від Журавльовки (на північ від міста Харків Бєлгородської області) у напрямку міжнародного кордону.

В ISW припускають, що це могло бути в рамках спроби росіян підготуватися до майбутніх наступальних операцій у районі на захід від н.п. Стрілеча (на схід від Журавльовки в Харківській області).

15 травня офіційні українські джерела повідомили, що війська РФ атакували в напрямку Кудіївки та Високої Яруги, застосовуючи невстановлену кількість бронетехніки та значну кількість всюдиходів (квадроциклів) і мотоциклів.

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що російські окупанти також атакували поблизу Глибокого з одного автомобіля та шести мотоциклів.

Операція РФ №2 - Луганська область

16 травня російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 15 і 16 травня війська РФ атакували біля Путникового, в напрямку Піщаного та Новоосинового.

Російські окупанти 16 травня продовжували наступальні дії на Боровому напрямку, але успіху не мали. Війська РФ атакували біля Богуславки та в напрямку Новоплатонівки, біля Загризового, Кругляківки, Нової Кругляківки, Колісниківки, наступали на Ольгівку 15 і 16 травня.

Російські загарбники 16 травня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Нового Миру та Рідкодуба, в напрямку Зеленої Долини, біля Колодязів, в районі Серебрянського лісу 15 та 16 травня.

Операція РФ №3 - Донецька область

16 травня російські окупанти продовжували наступ на Сіверському напрямку, але не просунулися. 15 і 16 травня війська РФ атакували в районі Білогорівки та Григорівки, а також у районі Верхньокам'янського.

Російські загарбники 16 травня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. Війська РФ атакували під самим Часовим Яром, біля Курдюмівки та Кліщіївки, а також біля Білої Гори 15 і 16 травня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 12, 15 і 16 травня, показують, що росіяни просунулися в північній частині Торецька, на північ від Дачного, на захід від Диліївки і на північній околиці села Дружба.

Війська РФ атакували у самому Торецьку, біля Диліївки та Кримського, біля Катеринівки, в районі Новоспаського, Зорі, Старої Миколаївки, Нової Полтавки і наступали в бік н.п. Попів Яр 15 і 16 травня.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 16 травня заявив, що ворог використовує командирів підрозділів для піхотних штурмів на Торецькому напрямку.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 16 травня заявив, що ЗСУ утримують деякі позиції поблизу та в межах Єлизаветівки (на схід від Миролюбівки), що ускладнює просування росіян у напрямку Мирнограда та Покровська.

Російські "воєнкор" також нещодавно визнали, що ЗСУ утримують позиції на північ від Єлизаветівки.

На Покровському напрямку також фіксується й просування з боку російських окупантів. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 травня, показують, що росіяни просунулися в північну частину Миролюбівки (на схід від Покровська) й окупували Миролюбівку та Михайлівку (західніше Миролюбівки).

Війська РФ атакували в районі Миролюбівки та Малинівки, біля Єлизаветівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Новоукраїнки, біля Удачного і Котлиного 15 і 16 травня.

Війська РФ нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Як показують геолокаційні кадри від 15 травня, російські загарбники просунулися на південний захід від Новоолександрівки (на північний схід від Новопавлівки).

Російські окупанти атакували в районі Новоолександрівки та Новосергіївки та в напрямку Муравки, біля Котлярівки, села Запоріжжя, Троїцького та біля Богданівки 15 і 16 травня.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 16 травня повідомив, що нещодавно українські війська відбили різноспрямований штурм механізованої роти РФ у складі 12 БТР, 5 танків і 25 мотоциклів у невстановленому районі між напрямками Новопавлівка - Велика Новосілка.

Українське ЗМІ припустило, що російський механізований штурм міг бути в районі Новоолександрівки.

16 травня війська РФ продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися. Російські окупанти 15 і 16 травня атакували в районі Андріївки, Костянтинополя і Багатиря. Російський блогер заявив, що ЗСУ начебто невдало контратакували біля Багатиря.

16 травня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але успіху не мали. Війська РФ атакували в районі Шевченка, Привільного, Вільного Поля, біля Новосілки та Зеленого Поля 15 і 16 травня.

В Міноборони РФ 16 травня заявили про захоплення н.п. Вільне Поле, але в ISW оцінюють, що росіяни окупували село саном на 15 травня.

"Південна вісь"

Російські загарбники нещодавно просунулися на Запорізькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 травня, показують, що росіяни незначно просунулися на північний захід від Лобкового (на південний захід від Оріхова).

15 і 16 травня війська РФ атакували біля Щербаків, Малих Щербак, Новоандріївки та Степового.

Російські окупанти 15 і 16 травня вели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але не просунулися. 16 травня російський блогер заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи періодично переправляються з окупованого лівого берега Дніпра на правий берег.

Сили оборони України, ймовірно, завдали дронових ударів по російській військовій базі в окупованому Криму 16 травня. Українське партизанське угруповання "Атеш" повідомило, що вибухи сталися на базі 126-ї бригади берегової оборони РФ і 8-го окремого артполку поблизу с. зайняв Перевальне (на південний схід від Сімферополя).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 16 травня, видно вибух і пожежу на складі боєприпасів у Перевальному.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко заявив, що вночі "невідомі дрони" завдали ударів по російських складах в окупованому Криму.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генштабу 16 травня повідомлялося, що з початку доби на фронті вже відбулося 115 бойових зіткнень.

Також у військовому відомстві поінформували, що з дванадцяти напрямках лише на Гуляйпільському та Придніпровському ворожі штурми не фіксувалися. В Силах оборони України додали, що ворог досі концентрує основні зусилля на Поровському напрямку.

Вчора командир 63 бригади ЗСУ полковник Павло Юрчук розвінчав фейк РФ про начебто "захоплення" Торського в Донецькій області.