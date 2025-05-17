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Бої тривають на 10 з 12 напрямках: дані Генштабу про ситуацію на фронті

Субота 17 травня 2025 01:51
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Бої тривають на 10 з 12 напрямках: дані Генштабу про ситуацію на фронті Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На фронті протягом доби 16 травня і до вечора вже відбулося 115 бойових зіткнень, які тривали на десяти з дванадцяти напрямках - лише на Гуляйпільському та Придніпровському ворожі штурми не фіксувалися. Противник не припиняє концентрувати зусилля під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні у звіті представили дані щодо оперативної обстановки станом на 22:00 16 травня.

Російські обстріли

Російські загарбники завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів (застосували 1 ракету та скинули 86 керованих авіаційних бомб).

Також противник залучив для атак понад тисячу дронів-камікадзе, і здійснив 3923 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Ситуація на фронті

  • Харківський напрямок - ворог 5 разів штурмував позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.
  • Куп'янський напрямок - окупанти наступали в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового. Сили оборони зупинили усі 3 російські атаки.
  • Лиманський напрямок - тут ворог 16 разів атакував позиції ЗСУ поблизу н.п. Греківка, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини. Досі тривають 5 боїв.
  • Сіверський напрямок - українські захисники відбили 4 ворожі штурми. Противник намагався просуватися у районах Верхньокам’янського та Білогорівки.
  • Краматорський напрямок - російські загарбники 2 рази штурмували позиції ЗСУ у районах Часового Яру та Курдюмівки.
  • Торецький напрямок - окупанти 18 разів наступали на позиції Сил оборони України у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського. Воїни ЗСУ зупинили всі атаки з боку противника.
  • Покровський напрямок - ворог 49 разів намагався просунутися на позиції ЗСУ, атакував у районах н.п. Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Досі тривають 9 боїв.

Також у Генштабі зазначили, що під ворожі авіаудари потрапили Покровськ, Олександро-Калинове, Новоукраїнка, Шевченко Перше, Стара Миколаївка та Сухий Яр.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 119 окупантів, із них 63 - безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, два мотоцикли, п'ять БПЛА". - розповіли у військовому командуванні.

  • Новопавлівський напрямок - окупанти 16 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля. Досі триває 1 бій. Російська авіація била по районах н.п. Новодарівка, Новоукраїнка й Дачне.
  • Гуляйпільський напрямок - тут авіаційних ударів з боку росармії зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.
  • Оріхівський напрямок - окупанти 2 рази атакували позиції ЗСУ у районах н.п. Щербаки та Малі Щербаки. Під авіаудари з боку ворога потрапила Новодарівка.
  • Придніпровський напрямок - на цій ділянці фронту російські загарбники наступальних дій не проводили.
  • Курський напрямок - ЗСУ відбили 12 ворожих штурмів. Противник завдав 16 авіаударів, скинув 33 КАБи, здійснив 172 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів, зокрема 9 були з РСЗВ.

Нагадаємо, протягом доби 15 травня на фронті відбулось 165 бойових зіткнень. У Генштабі зазначили, що майже половина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.

Додамо, 16 травня командир 63 бригади ЗСУ полковник Павло Юрчук викрив брехню РФ про начебто "захоплення" сала Торське в Донецькій області.

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