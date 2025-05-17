Бої тривають на 10 з 12 напрямках: дані Генштабу про ситуацію на фронті
На фронті протягом доби 16 травня і до вечора вже відбулося 115 бойових зіткнень, які тривали на десяти з дванадцяти напрямках - лише на Гуляйпільському та Придніпровському ворожі штурми не фіксувалися. Противник не припиняє концентрувати зусилля під Покровськом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні у звіті представили дані щодо оперативної обстановки станом на 22:00 16 травня.
Російські обстріли
Російські загарбники завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів (застосували 1 ракету та скинули 86 керованих авіаційних бомб).
Також противник залучив для атак понад тисячу дронів-камікадзе, і здійснив 3923 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів.
Ситуація на фронті
- Харківський напрямок - ворог 5 разів штурмував позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.
- Куп'янський напрямок - окупанти наступали в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового. Сили оборони зупинили усі 3 російські атаки.
- Лиманський напрямок - тут ворог 16 разів атакував позиції ЗСУ поблизу н.п. Греківка, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини. Досі тривають 5 боїв.
- Сіверський напрямок - українські захисники відбили 4 ворожі штурми. Противник намагався просуватися у районах Верхньокам’янського та Білогорівки.
- Краматорський напрямок - російські загарбники 2 рази штурмували позиції ЗСУ у районах Часового Яру та Курдюмівки.
- Торецький напрямок - окупанти 18 разів наступали на позиції Сил оборони України у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського. Воїни ЗСУ зупинили всі атаки з боку противника.
- Покровський напрямок - ворог 49 разів намагався просунутися на позиції ЗСУ, атакував у районах н.п. Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Досі тривають 9 боїв.
Також у Генштабі зазначили, що під ворожі авіаудари потрапили Покровськ, Олександро-Калинове, Новоукраїнка, Шевченко Перше, Стара Миколаївка та Сухий Яр.
"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 119 окупантів, із них 63 - безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, два мотоцикли, п'ять БПЛА". - розповіли у військовому командуванні.
- Новопавлівський напрямок - окупанти 16 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля. Досі триває 1 бій. Російська авіація била по районах н.п. Новодарівка, Новоукраїнка й Дачне.
- Гуляйпільський напрямок - тут авіаційних ударів з боку росармії зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.
- Оріхівський напрямок - окупанти 2 рази атакували позиції ЗСУ у районах н.п. Щербаки та Малі Щербаки. Під авіаудари з боку ворога потрапила Новодарівка.
- Придніпровський напрямок - на цій ділянці фронту російські загарбники наступальних дій не проводили.
- Курський напрямок - ЗСУ відбили 12 ворожих штурмів. Противник завдав 16 авіаударів, скинув 33 КАБи, здійснив 172 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів, зокрема 9 були з РСЗВ.
Нагадаємо, протягом доби 15 травня на фронті відбулось 165 бойових зіткнень. У Генштабі зазначили, що майже половина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.
Додамо, 16 травня командир 63 бригади ЗСУ полковник Павло Юрчук викрив брехню РФ про начебто "захоплення" сала Торське в Донецькій області.
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