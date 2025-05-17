Бої тривають на 10 з 12 напрямках: дані Генштабу про ситуацію на фронті

На фронті протягом доби 16 травня і до вечора вже відбулося 115 бойових зіткнень, які тривали на десяти з дванадцяти напрямках - лише на Гуляйпільському та Придніпровському ворожі штурми не фіксувалися. Противник не припиняє концентрувати зусилля під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 119 окупантів, із них 63 - безповоротно . Також українські воїни знищили один автомобіль, два мотоцикли, п'ять БПЛА". - розповіли у військовому командуванні.

Також у Генштабі зазначили, що під ворожі авіаудари потрапили Покровськ, Олександро-Калинове, Новоукраїнка, Шевченко Перше, Стара Миколаївка та Сухий Яр.

Також противник залучив для атак понад тисячу дронів-камікадзе, і здійснив 3923 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів (застосували 1 ракету та скинули 86 керованих авіаційних бомб).

У військовому командуванні у звіті представили дані щодо оперативної обстановки станом на 22:00 16 травня.

Нагадаємо, протягом доби 15 травня на фронті відбулось 165 бойових зіткнень. У Генштабі зазначили, що майже половина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.

Додамо, 16 травня командир 63 бригади ЗСУ полковник Павло Юрчук викрив брехню РФ про начебто "захоплення" сала Торське в Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.