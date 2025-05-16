"Захоплення", якого не було: командир ЗСУ викрив брехню РФ про Торське

Російські пропагандисти заявили про "захоплення" Торського на Донеччині та показали відео з прапорами. Однак українські військові пояснили, як усе було насправді.

Про це заявив командир 63 бригади полковник Павло Юрчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду ЗСУ.

"Противник вже більше року у всіх своїх доповідях, у донесеннях своєму старшому керівництву доповідає, що Торське знаходиться під їхнім контролем. Ну і от, напевно, десь в результаті якоїсь чергової перевірки стало зрозуміло, що вони обманюють своє керівництво", - заявив командир.

Командир пояснив, що на відео, де російські військові бігають із прапорами, справді зафіксовано кількох окупантів, які змогли тимчасово проникнути в Торське. Вони демонстративно помахали прапорами на камеру дрона, ймовірно, щоб створити враження для свого командування, ніби село під контролем армії РФ.

"Як противник з'явився в Торському? Там все дуже просто, все дуже передбачувано", - зауважив Юрчук.

За словами командира, ворог намагається проникати в Торське малими групами - по двоє людей у складі двох-трьох груп. Вони використовують спеціальні антитепловізійні плащі й пробують пройти між українськими бойовими порядками - просочитися, проповзти або просто на удачу.

Більшість із них, за словами військового, приблизно 80-90%, знищуються під час таких спроб. Водночас, як зауважив Юрчук, якщо пробувати постійно, то зрештою кільком вдається просочитися.

Тим, кому вдається тимчасово потрапити в населений пункт, командири передають прапори з наказом демонстративно ними помахати й побігати, аби створити картинку для звіту. Насправді ж, як зазначив командир, усі ці військові або знищуються, або беруться в полон.

"Ну або ховається десь у підвалах, боїться вийти, помираючи з голоду, як ті полонені, яких ми взяли, які навіть говорити не могли, тому що вони місяць не пили і не їли. Вони щасливі були, що вони в полон потрапили", - додав він.

Водночас Юрчук повідомив, що на відеозаписі, оприлюдненому 106 батальйоном, видно, як українські військовослужбовці спокійно стоять біля тієї самої церкви в Торському, яку раніше росіяни демонстрували на фото, стверджуючи про її нібито захоплення. У кадрі видно, що відео зняте не дроном, а з землі - безпосередньо на місці.

"16.05, 14:25. Ми - бійці 106 батальйону 63 бригади, стоїмо на захисті Торського Донецької області. Селище знаходиться під нашим контролем і про його захоплення можуть тільки мріяти. Ми стійко стоїмо. Слава Україні! Населений пункт Торське повністю наше, повністю під контролем Збройних сил України. І ворог там не пройде, не проповзе, не пролетить і не пропливе", - зазначили в бригаді.