"Захоплення", якого не було: командир ЗСУ викрив брехню РФ про Торське
Російські пропагандисти заявили про "захоплення" Торського на Донеччині та показали відео з прапорами. Однак українські військові пояснили, як усе було насправді.
Про це заявив командир 63 бригади полковник Павло Юрчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду ЗСУ.
"Противник вже більше року у всіх своїх доповідях, у донесеннях своєму старшому керівництву доповідає, що Торське знаходиться під їхнім контролем. Ну і от, напевно, десь в результаті якоїсь чергової перевірки стало зрозуміло, що вони обманюють своє керівництво", - заявив командир.
Командир пояснив, що на відео, де російські військові бігають із прапорами, справді зафіксовано кількох окупантів, які змогли тимчасово проникнути в Торське. Вони демонстративно помахали прапорами на камеру дрона, ймовірно, щоб створити враження для свого командування, ніби село під контролем армії РФ.
"Як противник з'явився в Торському? Там все дуже просто, все дуже передбачувано", - зауважив Юрчук.
За словами командира, ворог намагається проникати в Торське малими групами - по двоє людей у складі двох-трьох груп. Вони використовують спеціальні антитепловізійні плащі й пробують пройти між українськими бойовими порядками - просочитися, проповзти або просто на удачу.
Більшість із них, за словами військового, приблизно 80-90%, знищуються під час таких спроб. Водночас, як зауважив Юрчук, якщо пробувати постійно, то зрештою кільком вдається просочитися.
Тим, кому вдається тимчасово потрапити в населений пункт, командири передають прапори з наказом демонстративно ними помахати й побігати, аби створити картинку для звіту. Насправді ж, як зазначив командир, усі ці військові або знищуються, або беруться в полон.
"Ну або ховається десь у підвалах, боїться вийти, помираючи з голоду, як ті полонені, яких ми взяли, які навіть говорити не могли, тому що вони місяць не пили і не їли. Вони щасливі були, що вони в полон потрапили", - додав він.
Водночас Юрчук повідомив, що на відеозаписі, оприлюдненому 106 батальйоном, видно, як українські військовослужбовці спокійно стоять біля тієї самої церкви в Торському, яку раніше росіяни демонстрували на фото, стверджуючи про її нібито захоплення. У кадрі видно, що відео зняте не дроном, а з землі - безпосередньо на місці.
"16.05, 14:25. Ми - бійці 106 батальйону 63 бригади, стоїмо на захисті Торського Донецької області. Селище знаходиться під нашим контролем і про його захоплення можуть тільки мріяти. Ми стійко стоїмо. Слава Україні! Населений пункт Торське повністю наше, повністю під контролем Збройних сил України. І ворог там не пройде, не проповзе, не пролетить і не пропливе", - зазначили в бригаді.
Фейк про захоплення Торського
Зауважимо, що вчора в мережі з'явилась інформація, що Росіяни окупували населений пункт Торське в Донецькій області.
На відео, опублікованому російським командуванням, було видно російських окупантів, які махали прапором.
Нагадаємо, що Росія не вперше поширює фейки про Україну та ЗСУ.
Так, раніше цього року російська пропаганда на тлі неправдивих повідомлень про нібито "повне звільнення" Курської області розгорнула новий етап масштабної дезінформаційної кампанії.
Вона стосувалася так званих "звірств ЗСУ". Масово поширювалися фейки про нібито вбивства та розстріли мирних жителів українськими військовими у Курській області.
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