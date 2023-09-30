ВСУ продвинулись вблизи Клещиевки на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские войска продолжали ведение наступательной операции на Бахмутском направлении. Россияне утверждают, что ВСУ захватили еще одну высоту возле Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российскую атаку вблизи Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной) и что на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы расширили контроль над неопределенными позициями возле Торского, хотя ISW не нашло подтверждения этого заявления.

Российские войска продолжают обстреливать украинские наземные линии связи (ГЛОК) в близлежащих тыловых районах на Купянском направлении. На опубликованном 28 сентября видео с геолокацией видно, как россияне наносят удар по мосту через реку Оскол к западу от Купянска.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ за последние дни якобы разрушили четыре моста через реку Оскол в Купянске и к югу от населенного пункта.

Бои в Донецкой области

29 сентября украинские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись.

Российский военкор утверждал, что украинские силы захватили высоту возле Клищиевки в неустановленную дату. Военные блоггеры РФ появляются, что продолжаются ожесточенные бои вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

29 сентября российские войска продолжали ограниченные контратаки в районе Бахмута, но не добились подтвержденных успехов. Украинский ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаку россиян вблизи Клещиевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ безуспешно контратаковали вблизи Андреевки, Клещиевки и Григорьевки. Другой рассказывал, что российские силы перегруппировались вблизи Клещиевки и планируют отбить населенный пункт, но эти силы, вероятно, пока не имеют необходимых боевых возможностей.

Российские войска продолжали наступление, но не продвинулись на линии Авдеевка-Донецк 29 сентября. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к югу от Авдеевки и Тоненького и вблизи Невельского, Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что украинские войска проводили наступательные операции в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы якобы безуспешно атаковали севернее Заветного Желания.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали западнее Старомайорского и близ Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

28 и 29 сентября источники РФ утверждали, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону у Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), но не уточняли результат. Российский "военкор" заявил, что украинские войска продолжают наступление на Новопрокоповку и Вербовое.

Украинский Генштаб сообщил, что войска РФ безуспешно атаковали вблизи Роботиного, Вербового и Красного (9 км к востоку от Гуляйполя).

Сообщается, что российская ПВО сбила истребитель РФ Су-35 вблизи Токмака 29 сентября, хотя ситуация остается неясной. Украинские и западные СМИ сообщили об инциденте российского братоубийства, но источники из РФ до сих пор не признали или не опровергли этот инцидент.