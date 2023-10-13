ЗСУ просунулися поблизу Бахмута і на заході Запорізької області: карти ISW

Основна операція №1 – Луганська область

За словами інституту, російські війська провели наступальні операції під Куп'янськом. Відеозапис з геолокацією показує, що російські війська досягли обмежених успіхів на південний захід від Орлянки. Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися до Крохмального, поблизу Сіньківки та захопили кілька невстановлених позицій поблизу Лимана Першого. Проте ISW не виявила підтверджень цим заявам.

Начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська концентрують наступальні операції на напрямках Сіньківка та Іванівка, а також перекидають перекидають артилерію та особовий склад Лиман.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Сіньківки та Іванівки. Російські війська провели наступальні операції вздовж лінії Сватово-Кременна, але не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

За словами Генштабу України, українські війська відбили російські атаки поблизу Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва.

Російський блогер заявив, що російські війська атакували з Діброви. Євлаш заявив, що російські військові зосередили сили на Макіївському напрямку, а також зосереджують наступальні операції у районі Невського та Серебрянського лісництва.

Голова адміністрації Луганської області Артем Лисогор повідомив, що російські війська активізували наземні операції в районі Серебрянського лісництва. Український військовий оглядач заявив, що підрозділи російської армії діють поблизу Макіївки і деякі підрозділи активізувалися в районі Серебрянського лісництва.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Макіївки, Ямполівки, Діброви, Торського та Серебрянського лісництва.

Основна операція №2 - Донецька область

За словами ISW, ЗСУ продовжили контрнаступ на Бахмутському напрямку і просунулися вперед. Український генеральний штаб повідомив, що українські війська досягли деяких невизначених успіхів на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки.

Ілля Євлаш заявив, що українські сили продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку та просунулися на кілька сотень метрів у невказаних районах. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили три українські атаки в районі Кліщіївки, а російські блогери повідомили, що російські війська також відбили українські атаки в районі Андріївки та Озаранівки.

Російські війська продовжують контратакувати українські позиції навколо Бахмута, але не досягли підтверджених територіальних завоювань. Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки в районі Андріївки.

Російські війська продовжували атакувати українські позиції поблизу Авдіївки та досягли обмежених успіхів. Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 11 та 12 жовтня, показують, що російські війська просунулися на захід і південь від Красногорівки та на схід від Первомайського.

Російські блогери стверджували, що російські війська захопили висоту, розташовану на териконі на північному фланзі Авдіївки, неподалік Авдіївського коксохімічного заводу, увійшли до Степового і захопили ділянку залізниці безпосередньо на південь від Авдіївки.

Українські військові повідомили, що відбили російські атаки на Авдіївку; поблизу Степового, Ластівчиного, Тоненького і Невельського на південний схід від Північного і на південь від Первомайського.

Російські та українські війська обмінялися ударами по маршрутах матеріально-технічного забезпечення поблизу Авдіївки. Російські джерела також стверджували, що російські війська знищили залізничну станцію Очеретине.

Українські війська сильно пошкодили міст між окупованими Росією Горлівкою та Ясинуватою, який, ймовірно, підтримує російську логістику у напрямку до Авдіївки. Російський блогер заявив, що російській окупаційній владі, можливо, буде важко відремонтувати міст через його близькість до лінії фронту.

Російські війська продовжили атаки на захід і південний захід від Донецька і досягли незначних успіхів. Відеозапис з геолокацією, опублікований 12 жовтня, показує, що російські війська домоглися обмеженого поступу на південь від Новомихайлівки. Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили більше 10 російських атак поблизу Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Генеральний штаб України та Спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського спрямування Олександр Штупун повідомили, що українські війська відбили російські атаки на південний схід від Вугледару на заході Донецької області.

Українські війська продовжували обмежені наступальні операції вздовж кордону Донецької та Запорізької областей та не просунулися вперед. Російські блогери стверджували, що українські війська за останню добу знизили свою наступальну активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російські війська провели наступальні операції вздовж кордону Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, трохи просунулися. Російський блогер заявив, що підрозділи російської армії трохи просунулися вперед у районі Урожайного.

Повідомляється, що українські війська трохи просунулися у західній частині Запорізької області. Генштаб та Штупун повідомили, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботино.

Російський блогер стверджував, що українські війська атакували поблизу Новопокровки та Новокарлівки. Російські блогери стверджували, що російські війська відбили українські атаки на лінії Роботино-Копані та поблизу Вербового. Російські блогери стверджували, що українські війська знизили темп наступальних операцій на заході Запорізької області.

За повідомленнями ISW, російські війська провели обмежені безуспішні наступальні операції у західній частині Запорізької області. Український генеральний штаб повідомив, що російські війська провели безуспішні наземні атаки поблизу Роботино та Вербового. Російський мілблогер заявив, що російські війська контратакували поблизу Вербового.

Російські блогери продовжують обговорювати українські операції за Дніпром у Херсонській області. Російський блогер заявив, що артилерійським вогнем російського угрупування військ “Дніпро” було відбито спробу української диверсійно-розвідувальної групи висадитись на острові Великий Потьомкін на південь від Херсона.

Інший мілблогер висловив постійне занепокоєння тим, що українські війська готуються до ширшої наступальної операції на лівобережжі Херсонської області.

Нагадуємо, що загальна кількість втрат російської армії з моменту повномасштабної війни складає 284 890 військових. На ранок четверга, 12 жовтня, ЗСУ знищили 990 окупантів.