ВСУ продвинулись вблизь Бахмута и на западе Запорожской области: карты ISW

Основная операция № 1 - Луганская область

По словам института, российские войска провели наступательные операции под Купянском. Видеозапись с геолокацией, показывает, что российские войска добились ограниченных успехов к юго-западу от Орлянки. Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к Крахмальному, близ Синьковки и захватили несколько неустановленных позиций близ Лимана Первого. Однако ISW не обнаружила подтверждений этим заявлениям.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Синьковки и Ивановки.Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска концентрируют наступательные операции на направлениях Синьковка и Ивановка, а также перебрасывают перебрасывают артиллерию и личный состав на направление Купянск-Лиман.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Синьковки и Ивановки. Российские войска провели наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов.

По словам Генштаба Украины, украинские войска отразили российские атаки вблизи Макеевки, Торского и Серебрянского лесничества.

Российский блоггер заявил, что российские войска атаковали из Дибровы. Евлаш заявил, что российские военные сосредоточили силы на Макеевском направлении, а также сосредотачивают наступательные операции в районе Невского и Серебрянского лесничества.

Глава администрации Луганской области Украины Артем Лысогор сообщил, что российские войска активизировали наземные операции в районе Серебрянского лесничества. Украинский военный обозреватель заявил, что подразделения российской армии действуют вблизи Макеевки и что некоторые подразделения активизировались в районе Серебрянского лесничества.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Макеевки, Ямполовки, Дибровы, Торского и Серебрянского лесничества.

Основная операция № 2 - Донецкая область

По словам ISW, ВСУ продолжили контрнаступление на Бахмутском направлении и продвинулись вперед. Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские войска достигли некоторых неопределенных успехов к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки.

Илья Евлаш заявил, что украинские силы продолжают наступательные операции на Бахмутском направлении и продвинулись на несколько сотен метров в неуказанных районах. Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили три украинские атаки в районе Клещиевки, а российские блогеры сообщили, что российские войска также отразили украинские атаки в районе Андреевки и Озаряновки.

Российские войска продолжают контратаковать украинские позиции вокруг Бахмута, но не добились подтвержденных территориальных завоеваний. Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в районе Андреевки.

Российские войска продолжали атаковать украинские позиции вблизи Авдеевки и добились ограниченных успехов. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 11 и 12 октября, показывают, что российские войска продвинулись к западу и югу от Красногоровки, и к востоку от Первомайского.

Российские блогеры утверждали, что российские войска захватили высоту, расположенную на терриконе на северном фланге Авдеевки, недалеко от Авдеевского коксохимического завода, вошли в Степное и захватили участок железной дороги непосредственно к югу от Авдеевки.

Украинские военные сообщили, что отразили российские атаки на Авдеевку; вблизи Степного, Ласточкиного, Тоненького и Невельского к юго-востоку от Северного; и к югу от Первомайского

Российские и украинские войска обменялись ударами по маршрутам материально-технического обеспечения вблизи Авдеевки. Российские источники также утверждали, что российские войска уничтожили железнодорожную станцию Очеретино.

Украинские войска сильно повредили мост между оккупированными Россией Горловкой и Ясиноватой, который, вероятно, поддерживает российскую логистику в направлении Авдеевки. Российский блоггер заявил, что российским оккупационным властям, возможно, будет трудно отремонтировать мост из-за его близости к линии фронта.

Российские войска продолжили атаки к западу и юго-западу от Донецка и добились незначительных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 12 октября, показывает, что российские войска добились ограниченного продвижения к югу от Новомихайловки. Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили более 10 российских атак вблизи Марьинки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Генеральный штаб Украины и Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Александр Штупун сообщили, что украинские войска отразили российские атаки к юго-востоку от Угледара на западе Донецкой области.

Украинские войска продолжали ограниченные наступательные операции вдоль границы Донецкой и Запорожской областей и не продвинулись вперед. Российские блогеры утверждали, что украинские войска за последние сутки снизили свою наступательную активность в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Российские войска провели наступательные операции вдоль границы Донецкой и Запорожской областей и, как сообщается, незначительно продвинулись. Российский блоггер заявил, что подразделения российской армии незначительно продвинулись вперед в районе Урожайного.

Сообщается, что украинские войска незначительно продвинулись в западной части Запорожской области. Генштаб и Штупун сообщили, что украинские войска улучшили свои тактические позиции к западу от Работино.

Российский блоггер утверждал, что украинские войска атаковали близ Новопокровки и Новокарловки. Российские блогеры утверждали, что российские войска отразили украинские атаки на линии Работино-Копани и вблизи Вербового. Российские блогеры утверждали, что украинские войска снизили темп наступательных операций на западе Запорожской области.

По сообщениям ISW, российские войска провели ограниченные безуспешные наступательные операции в западной части Запорожской области. Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска провели безуспешные наземные атаки вблизи Работино и Вербового. Российский милблогер заявил, что российские войска контратаковали близ Вербового.

Российские блогеры продолжают обсуждать украинские операции за Днепром в Херсонской области. Российский блогер заявил, что артиллерийским огнем российской группировки войск “Днепр” была отбита попытка украинской диверсионно-разведывательной группы высадиться на острове Большой Потемкин к югу от Херсона.

Другой милблогер выразил постоянную обеспокоенность тем, что украинские войска готовятся к более широкой наступательной операции на левобережье Херсонской области.

Напоминаем, что общее число потерь российской армии с момента полномасштабной войны составляет 284 890 военных. На утро четверга, 12 октября, ВСУ уничтожили 990 оккупантов.