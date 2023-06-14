ЗСУ просунулися південніше Бахмута і в Запорізькій області, - DeepState

Українські військові в ході боїв змогли просунутися південніше Бахмута, в районі Кліщіївки, а також у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.
Контрнаступ ЗСУ
Українські військові просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямах. За тиждень вони взяли під контроль сім населених пунктів – три у Запорізькій області та чотири у Донецькій.
Намагаючись сповільнити просування ЗСУ, окупанти мінують та підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські військові.
Також США анонсували новий пакет військової допомоги, який включатиме бронемашини Stryker та Bradley. Вони можуть замінити пошкоджені одиниці в ході контрнаступу.
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