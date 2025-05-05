ЗСУ просунулися під Торецьком, окупанти тиснуть на двох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

На території Курської області 3 та 4 травня тривали обмежені бої. Війська РФ і надалі намагаються протиснутися та витіснити підрозділи ЗСУ з регіону, але успіху не мали.

3 і 4 травня російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ зберігають обмежену присутність на північному заході Бєлгородської області в районі Попівки та Демидівки.

Ймовірно, 4 травня Сили оборони України завдали удару по підприємству російської оборонно-промислової бази у Брянській області, йдеться у звіті ISW.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко 4 травня повідомив, що невідомі безпілотники завдали удару по заводу "Стріла" в Суземці Брянської області. Він розповів, що дане підприємство виробляє електронні компоненти та радіолокаційне обладнання для ВПК Росії.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз 4 травня заявив, що українські безпілотники спричинили пожежу на промисловому підприємстві в Суземці.

Російське опозиційне видання "Астра" писало, що дрони раніше завдавали ударів по заводу "Стріла" в грудні 2023 року та листопаді 2024 року.

"Північна вісь"

Російські окупанти 4 травня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але не просунулися. Бої тривали в районі Біловодів і Водолаг, а також в районі Локні.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 4 травня наступали на Харківському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ 3 і 4 травня атакували поблизу Вовчанська та Тихого.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 травня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Західного (на північ від Куп’янська).

3 і 4 травня російські загарбники атакували в районі Піщаного, Новоосинового та Глушківки.

Російські окупанти 4 травня продовжили наступальні дії на напрямку Борової, але успіху не мали. 3 і 4 травня війська РФ атакували біля Загризового, Копані та Твердохлібового.

Російські загарбники 4 травня продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Колодязів, Зеленої Долини, Ольгівки, Липового, Рідкодуба, Ямполівки, поблизу Торського, та в районі Серебрянського лісу 3 і 4 травня.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували вздовж лінії Нове - Зелена Долина (на північний схід від Лиману).

4 травня військовослужбовець Нацгвардії України заявив, що росіяни ведуть мотоатаки на Лиманському напрямку. Військовослужбовець повідомив, що на мотоциклах зазвичай перевозять двох військових РФ - водія та навідника - і що противник продовжує наступ, навіть якщо безпілотники ЗСУ успішно вразять одного російського військового.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 4 травня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Григорівки, поблизу Верхньокам'янського та на південний схід від Івано-Дар'ївки 3 і 4 травня.

Російські загарбники 4 травня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але успіху не мали. 3 і 4 травня війська РФ атакували в районі Часового Яру, в напрямку Майського, Предтечиного та в районі Білої Гори.

4 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що нещодавно українські воїни завдали удару по командному пункту російської 6-ї мотострілецької дивізії в окупованому Бахмуті - по тилу російських загарбників.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показують оприлюднені 4 травня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися в південній частині Новоспаського (на захід від Торецька).

Разом з тим на Торецькому напрямку фіксується й просування з боку російських окупантів. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують, що війська РФ просунулися на південь від Старої Миколаївки (на південний захід від Торецька).

Російські загарбники наступали під Торецьком, біля Дружби, Дачного, Диліївки, Кримського, в районі Зеленого Поля, Тарасівки, Єлизаветівки та на Олександропіль, Стару Миколаївку, Романівку, Гнатівку і Нову Полтавку 3 і 4 травня.

Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України контратакували поблизу Новооленівки (на захід від Торецька).

Російські окупанти 4 травня продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ атакували в районі Новоторецького, Миролюбівки, Променя, наступали у напрямку Малинівки, поблизу Лисівки, Шевченка та Новоукраїнки, біля Звірового, Новосергіївки, Удачного і Котлиного 3 і 4 травня. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували в Котлиному та Удачному.

Речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти постійно проводять ротацію військ на Покровському напрямку, та стягують резерви.

Він зазначив, що з початку 2025 року росіяни рідше використовують важку техніку, але компенсують це використанням під час штурму від 10 до 100 мотоциклів.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що нещодавно окупанти підтягнули підкріплення та намагаються взяти під вогонь трасу Е-50 Покровськ - Павлоград.

Речник заявив, що російські загарбники в першу чергу залучають до штурму свіжоприйнятий і погано навчений особовий склад, колишніх засуджених і боржників.

Капітан української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що війська РФ атакують на мотоциклах та невеликими групами піхоти під прикриттям техніки із системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Капітан розповів, що окупанти почали використовувати мотоцикли частіше через поліпшення погодних умов, і що мотоциклісти, схоже, пройшли навчання. Також він повідомив, що колони мотоциклів оснащені системами РЕБ спереду, в центрі та в тилу.

Російський "воєнкор" розповідав, що путінські війська призупинили активні наступальні дії біля Лисівки та перекидають у цей район додаткові сили, можливо, для посилення наступальних дій у майбутньому.

Російські загарбники 4 травня продовжували наступальні дії на Новопавлівському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Новоолександрівки, біля Котлярівки, Троїцького і Богданівки 3 і 4 травня.

Російські окупанти 4 травня продовжували наступати на Курахівському напрямку, але успіху не мали. 3 і 4 травня війська РФ атакували в районі Багатиря, Костянтинополя, Олексіївки, Андріївки та Одрадного. Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Багатиря та Одрадного.

Війська РФ 4 травня продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Федорівки, Привільного, Шевченка, Веселого, Бурлацького, біля Новосілки і в напрямку Зеленого Поля, а також біля Рівнополя і наступали на Новопіль 3 і 4 травня.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Малинівки, Федорівки, Дніпроенергії, Вільного Поля та Веселого.

"Південна вісь"

4 травня російські окупанти провели обмежені наступальні дії на схід від Гуляйполя поблизу Високого, але не просунулися. Війська РФ 4 травня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але успіху не мали.

Російські загарбники наступали поблизу Новопокровки, Новоданилівки, Степового і П'ятихаток, а також біля Новоандріївки, Щербаків і Кам'янського 3 і 4 травня.

Речник Південного угруповання військ Української добровольчої армії Сергій Братчук 4 травня повідомив, що росіяни не просунулися після виходу на лінію Щербаки - Лобкове в березні 2025 року, і що ЗСУ знищили значну кількість живої сили, техніки та мотоциклів 58-ї загальновійськової армії РФ на цьому напрямку.

Війська РФ 4 травня вели наступальні дії на Херсонському напрямку, але не просунулися. 3 і 4 травня російські окупанти атакували в районі Антонівського автомобільного мосту та наступали на острови в дельті річки Дніпро біля Кізомиза.

4 травня українські джерела ISW повідомили, що російські окупанти посилили активність на Херсонському напрямку, і в основному проводять розвідку проти оборони ЗСУ, щоб закріпитися на островах у дельті річки Дніпро, а потім просунутися на правий берег.

Братчук повідомив, що росіяни не доповнюють і не евакуюють піхоту, яка використовувала човни для висадки на острови в дельті річки Дніпро.

Речник Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин повідомив, що російські окупанти намагаються закріпитися на острові в дельті річки Дніпро, намагаючись обстрілювати та завдавати ударів по українських наземних лініях зв’язку.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 4 травня повідомили, що від початку доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.

Також у військовому відомстві поінформували, що напрямками з найбільшою кількістю ворожих штурмів та атак лишаються Покровський та Новопавлівський.