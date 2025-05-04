Понад 200 боїв на фронті: Генштаб розкрив дані про оперативну обстановку

На фронті від початку доби 4 травня і до вечора вже відбулося 201 бойове зіткнення. "Найгарячішими" напрямками лишаються Покровський та Новопавлівський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22:00 4 травня.

Російські обстріли

Зазначається, що протягом дня російські окупанти завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосувавши для атак 1 ракету та 116 КАБів.

Також загарбники залучили для ураження 779 дронів-камікадзе та здійснили 4062 обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів.

Ситуація на фронті

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України "рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту".

На Харківському напрямку російські окупанти 4 рази намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, Строївки та Тихого. Також ворог завдавав авіаційних ударів по районах Захарівки, Рубіжного та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку загарбники атакували позиції ЗСУ у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки й Новоосинового. Сили оборони відбили 4 ворожі атаки, ще 3 бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку противник 22 рази атакував позиції ЗСУ у районах н.п. Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Досі триває 1 бій.

На Сіверському напрямку відбулося 3 бойові зіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. У Генштабі зазначили, що 2 спроби окупантів просунутися вперед були успішно відбиті, ще 1 бій триває.

На Краматорському напрямку триває 1 бойове зіткнення поблизу Ступочок. Українські захисники успішно зупинили 9 ворожих штурмів у бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти 14 разів атакували позиції ЗСУ, сконцентрувавши зусилля у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки. Сили оборони України успішно зупинили всі спроби росіян просунутися вперед.

На Покровському напрямку підрозділи противника намагалися прорвати оборону ЗСУ в бік н.п. Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир та в районах н.п. Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

"Сили оборони стримують натиск противника та відбили 70 ворожих атак, дотепер тривають 12 бойових зіткнень", - розповіли в Генштабі.

Також на цьому напрямку загарбники завдали авіаударів КАБами по районах Покровська, Сухого Яру, Зорі, Леонідівки, Дружківки, Русиного Яру, Малинівки, Удачного, Новопавлівки, Зеленого Кута та Новоукраїнки.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 177 окупантів, 103 з них - безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, три БПЛА, один мотоцикл та одну бойову броньовану машину противника", - поінформували у військовому командуванні.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти 40 разів атакували позиції ЗСУ поблизу н.п. Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік н.п. Зелене Поле, Шевченко, Багатир. Досі триває 6 атак противника. Загарбники завдавали авіаударів по районах Новополя, Новодарівки, Новоукраїнки, Зеленого Кута, Багатиря та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти за підтримки авіації 5 разів атакували позиції ЗСУ у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. Водночас ворог також завдавав авіаударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 3 ворожі атаки поблизу Новоандріївки, П'ятихаток та Степового. Росіяни били КАБами по району Оріхова.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдавали авіаударів по районах н.п. Веселе, Берислав та Бургунка.

На Курському напрямку Сили оборони України відбили 20 ворожих атак, досі тривають 2 бої.