ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

На территории Курской области 3 и 4 мая продолжались ограниченные бои. Войска РФ продолжают пытаться продвинуться и вытеснить подразделения ВСУ из региона, но успеха не имели.

3 и 4 мая российские "военкоры" заявили, что ВСУ сохраняют ограниченное присутствие на северо-западе Белгородской области в районе Поповки и Демидовки.

Вероятно, 4 мая Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию российской оборонно-промышленной базы в Брянской области, говорится в отчете ISW.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко 4 мая сообщил, что неизвестные беспилотники нанесли удар по заводу "Стрела" в Суземке Брянской области. Он рассказал, что данное предприятие производит электронные компоненты и радиолокационное оборудование для ВПК России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 4 мая заявил, что украинские беспилотники вызвали пожар на промышленном предприятии в Суземце.

Российское оппозиционное издание "Астра" писало, что дроны ранее наносили удары по заводу "Стрела" в декабре 2023 года и ноябре 2024 года.

"Северная ось"

Российские оккупанты 4 мая продолжили наступательные действия на севере Сумской области, но не продвинулись. Бои продолжались в районе Беловодов и Водолаг, а также в районе Локни.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 4 мая наступали на Харьковском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ 3 и 4 мая атаковали вблизи Волчанска и Тихого.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад от Западного (к северу от Купянска).

3 и 4 мая российские захватчики атаковали в районе Песчаного, Новоосиново и Глушковки.

Российские оккупанты 4 мая продолжили наступательные действия на направлении Боровой, но успеха не имели. 3 и 4 мая войска РФ атаковали возле Загрызово, Копани и Твердохлебово.

Российские захватчики 4 мая продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Колодезей, Зеленой Долины, Ольговки, Липово, Редкодуба, Ямполевки, вблизи Торского, и в районе Серебрянского леса 3 и 4 мая.

Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вдоль линии Новое - Зеленая Долина (северо-восточнее Лимана).

4 мая военнослужащий Нацгвардии Украины заявил, что россияне ведут мотоатаки на Лиманском направлении. Военнослужащий сообщил, что на мотоциклах обычно перевозят двух военных РФ - водителя и наводчика - и что противник продолжает наступление, даже если беспилотники ВСУ успешно поразят одного российского военного.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 4 мая продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Григорьевки, вблизи Верхнекаменского и юго-восточнее Ивано-Дарьевки 3 и 4 мая.

Российские захватчики 4 мая продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но успеха не имели. 3 и 4 мая войска РФ атаковали в районе Часового Яра, в направлении Майского, Предтечино и в районе Белой Горы.

4 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что недавно украинские воины нанесли удар по командному пункту российской 6-й мотострелковой дивизии в оккупированном Бахмуте - по тылу российских захватчиков.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Как показывают обнародованные 4 мая геолокационные кадры, ВСУ продвинулись в южной части Новоспасского (к западу от Торецка).

Вместе с тем на Торецком направлении фиксируется и продвижение со стороны российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на юг от Старой Николаевки (на юго-запад от Торецка).

Российские захватчики наступали под Торецком, возле Дружбы, Дачного, Делиевки, Крымского, в районе Зеленого Поля, Тарасовки, Елизаветовки и на Александрополь, Старую Николаевку, Романовку, Гнатовку и Новую Полтавку 3 и 4 мая.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Новоеленевки (к западу от Торецка).

Российские оккупанты 4 мая продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ атаковали в районе Новоторецкого, Миролюбовки, Луча, наступали в направлении Малиновки, вблизи Лисовки, Шевченко и Новоукраинки, возле Зверево, Новосергеевки, Удачного и Котлино 3 и 4 мая. Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в Котлино и Удачном.

Представитель ОСГВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты постоянно проводят ротацию войск на Покровском направлении, и стягивают резервы.

Он отметил, что с начала 2025 года россияне реже используют тяжелую технику, но компенсируют это использованием во время штурма от 10 до 100 мотоциклов.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил, что недавно оккупанты подтянули подкрепление и пытаются взять под огонь трассу Е-50 Покровск - Павлоград.

Спикер заявил, что российские захватчики в первую очередь привлекают к штурму свеженабранный и плохо обученный личный состав, бывших осужденных и должников.

Капитан украинской бригады, действующей на Покровском направлении, заявил, что войска РФ атакуют на мотоциклах и небольшими группами пехоты под прикрытием техники с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Капитан рассказал, что оккупанты начали использовать мотоциклы чаще из-за улучшения погодных условий, и что мотоциклисты, похоже, прошли обучение. Также он сообщил, что колонны мотоциклов оснащены системами РЭБ спереди, в центре и в тылу.

Российский "военкор" рассказывал, что путинские войска приостановили активные наступательные действия возле Лисовки, и перебрасывают в этот район дополнительные силы, возможно, для усиления наступательных действий в будущем.

Российские захватчики 4 мая продолжали наступательные действия на Новопавловском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Новоалександровки, возле Котляровки, Троицкого и Богдановки 3 и 4 мая.

Российские оккупанты 4 мая продолжали наступать на Кураховском направлении, но успеха не имели. 3 и 4 мая войска РФ атаковали в районе Багатира, Константинополя, Алексеевки, Андреевки и Отрадного. Российский блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Богатыря и Отрадного.

Войска РФ 4 мая продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Федоровки, Привольного, Шевченко, Веселого, Бурлацкого, возле Новоселки и в направлении Зеленого Поля, а также возле Ровнополя и наступали на Новополье 3 и 4 мая.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Малиновки, Федоровки, Днепроэнергии, Вольного Поля и Веселого.

"Южная ось"

4 мая российские оккупанты провели ограниченные наступательные действия к востоку от Гуляйполя вблизи Высокого, но не продвинулись. Войска РФ 4 мая продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но успеха не имели.

Российские захватчики наступали вблизи Новопокровки, Новоданиловки, Степного и Пятихаток, а также возле Новоандреевки, Щербаков и Каменского 3 и 4 мая.

Спикер Южной группировки войск Украинской добровольческой армии Сергей Братчук 4 мая сообщил, что россияне не продвинулись после выхода на линию Щербаки - Лобково в марте 2025 года, и что ВСУ уничтожили значительное количество живой силы, техники и мотоциклов 58-й общевойсковой армии РФ на этом направлении.

Войска РФ 4 мая вели наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись. 3 и 4 мая российские оккупанты атаковали в районе Антоновского автомобильного моста и наступали на острова в дельте реки Днепр возле Кизомыза.

4 мая украинские источники ISW сообщили, что российские оккупанты усилили активность на Херсонском направлении, и в основном проводят разведку против обороны ВСУ, чтобы закрепиться на островах в дельте реки Днепр, а затем продвинуться на правый берег.

Братчук сообщил, что россияне не дополняют и не эвакуируют пехоту, которая использовала лодки для высадки на острова в дельте реки Днепр.

Представитель Сил обороны юга Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты пытаются закрепиться на острове в дельте реки Днепр, пытаясь обстреливать и наносить удары по украинским наземным линиям связи.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 4 мая сообщили, что с начала суток на фронте произошло 201 боевое столкновение.

Также в военном ведомстве сообщили, что направлениями с наибольшим количеством вражеских штурмов и атак остаются Покровский и Новопавловский.