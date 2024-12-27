ЗСУ просунулися під Торецьком, окупанти тиснуть на трьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

25 і 26 грудня тривали бої в межах основного "українського плацдарму" в Курській області, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Бої тривали біля Леонідово, Черкаської Конопельки, Гуєво, Курилівки, та в лісах у Суджанському районі.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували в Суджанському районі, в тому числі поблизу Гуєвого та Леонідово.

25 грудня російський блогер заявив, що українські контратаки сповільнюють темп просування військ РФ у Курській області.

25 грудня український офіцер, який діє в Курській області, заявив, що військове командування РФ розгортає краще навчені сили, які краще забезпечені.

Заступник командира батальйону ЗСУ, що діє в Курській області, повідомив 25 грудня, що війська РФ збільшили чисельність особового складу та покращили постачання боєприпасів.

Головне управління розвідки Міноборони України 26 грудня повідомило, що північнокорейські війська продовжують зазнавати втрат у бойових діях у Курській області, в тому числі поблизу Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

У ГУР МОУ заявили, що війська КНДР у Курській області не мають достатньої кількості питної води через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. У ГУР також зазначили, що останні українські удари, ймовірно, уразили ключовий вузол зв'язку для північнокорейських сил у регіоні.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 25 і 26 грудня продовжували атаки на Харківському напрямку, але підтвердженого просування не мали.

25 грудня російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися поблизу Стариці вздовж річки Сіверський Донець і в напрямку Дергачів та Золочева, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ 24-26 грудня вели наступальні операції в районі Високої Яруги, Липців, Стариці та Вовчанська.

Російський блогер стверджував, що війська РФ продовжують наступ на Козачу Лопань, але українські війська продовжують утримувати позиції на сусідніх тактичних висотах.

Інший російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ контратакували від Липців у напрямку Глибокого.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід і південний захід від Куп’янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24, 25 і 26 грудня, показують, що війська РФ захопили Лозову і Берестове, та наступали вздовж вулиці Степової на південній частині Загризового і в східній частині Новоєгорівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто захопили Загризове та просунулися по трасі Р-79 між Дворічною та Західним, на схід від Іванівки після переправи через р. Жеребець, на захід від Макіївки та на північ від Невського, проте в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники наступали в районі Кіндрашівки, біля Дворічної, Вільшани, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Стельмахівки, Лозової, Чернещини, Греківки, Новоєгорівки, Макіївки, Твердохлібового, Сергіївки, Новосергіївки, Копанок, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю, Ямполівки, Тернів, Дружелюбівки, Торського та в районі Серебрянського лісництва та Григорівки з 24 по 26 грудня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки 24-26 грудня, але не просунулися.

Командувач Нацгвардії України бригадний генерал Олександр Півненко 25 грудня оприлюднив кадри, на яких оператори БПЛА відбивають штурм російської піхоти на Сіверському напрямкк.

Російське джерело стверджує, що війська РФ активізували штурм біля Білогорівки. Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просунулися до 1 км в бік Сіверська з півдня та біля Виїмки. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ 25 і 26 грудня продовжували наступальні дії в райні Часового Яру, але не просунулися.

24-26 грудня російські окупанти наступали біля самого Часового Яру, коло Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

26 грудня речник опертивно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що війська РФ накопичують резерви поблизу Часового Яру, готуючись до майбутніх штурмів, і зосереджуються на захопленні Вогнетривкого заводу в центрі міста.

Трегубов також зазначив, що росіяни надають перевагу захопленню Часового Яру через розташування міста на тактичній висоті, яка забезпечує покращену видимість околиць.

Російський "воєнкори" стверджував, що путінські війська наступають у Північному мікрорайоні на півночі Часового Яру, і що нещодавно відступили від вогнетривкого заводу.

Нещодавно Сили оборорни України відновили раінше втрачені позиції на Торецькому напрямку. Опубліковані 25 грудня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відновили втрачені позиції на вулиці Папаніна на півночі міста.

Російські "воєнкори" стверджували, що 25 і 26 грудня війська РФ просунулися до Торецької шахти на півночі міста та до центрального ринку по вулиці Маяковського в центрі Торецька.

24-26 грудня війська РФ вели наступальні дії в самому Торецьку, в районі Дачного і Диліївки, Дружби і Щербинівки.

Російські загарбники просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 грудня, вказують на те, що війська РФ просунулися на захід від Пушкіного та в центрі Нового Труду (обидва на південь від Покровська).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що росіяни просунулися на схід від Українки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська майже захопили Нововасилівку та просунулися на південь від Нововасилівки, до Успенівки, шириною до 6 км і глибиною 1,8 км між Нововасилівкою та Новоєлизаветівкою, шириною в 5,6 км і глибиною в 1,5 км на південь від Вовкового, на захід від Піщаного, вздовж Донецької залізниці на північний схід від Шевченка, на схід від Сухого Яру, на північ і північний захід від Гродівки.

25 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення села Новий Труд (на південь від Покровська).

Російське джерело стверджувало, що війська РФ перетнули річку Казенний Торець на схід від Миролюбівки, однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російський блогер стверджував, що війська РФ знаходяться менше ніж за 2,5 км від траси Т-0406 на південний захід від Покровська, але в ISW отримали лише підтвердження того, що окупанти знаходяться приблизно за 3,5 км від дороги.

Російські загарбники наступали під самим Покровськом, біля Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труду, Зеленого, Шевченка, Новотроїцького, Вовкового, Нововасилівки, Піщаного, Новоєлизаветівки та Новооленівки 24-26 грудня.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Піщаного, Нововасилівки та Новотроїцького та повернули втрачені позиції на північно-східній околиці Вовкового.

Військовослужбовець бригади ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, 26 грудня заявив, що росіяни просуваються на захід від Покровська в рамках виходу на трасу М-30 Покровськ - Павлоград.

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що останні два тижні війська РФ атакували лише невеликими піхотними групами від 2 до 5 осіб і не використовували важку техніку.

Російські "воєнкори" стверджували, що на Курахівському напрямку війська РФ просувалися вздовж лінії Старі Терни - Сонцівка - Зоря на захід у напрямку Слов'янки, Петропавлівки та Шевченка і нещодавно захопили Сонцівку. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

Речник ОСУВ ЗСУ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що росіяни використовують маски, які порушують українську тепловізію, для проникнення на українські позиції на Курахівському напрямку.

Війська РФ продовжували штурмові дії під самим Кураховим, біля Ясенового, Петропавлівки, Слов'янки, Шевченка і на Андріївку, в напрямку Дачного та біля Дальнього 24-26 грудня.

Російські окупанти продовжували наступальні операції на північ і північний захід від Вугледара 24-26 грудня, але не просунулися.

Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська захопили Сухі Яли та просунулися на захід від Зеленівки, а український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше повідомляв, що росіяни захопили обидва населені пункти приблизно 19 грудня.

24-26 грудня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Успенівки, Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя та Розлива.

Війська РФ нещодавно просунулися в напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 грудня, вказують на те, що окупанти просунулися на захід від Нескучного.

Війська РФ наступали біля самої Великої Новосілки, коло Роздольного, Нових Комарів, Новосілки, Нескучного, біля Сторожевого і Благодатного 24-26 грудня.

"Південна вісь"

Російські окупанти 25 і 26 грудня продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області, але не просунулися.

Російські блогери заявили 25 грудня, що війська РФ просунулися на південь і південний захід від Новоданилівки та поблизу Кам’янського, проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники 24-26 грудня вели наступальні операції в районі Новоандріївки та Новоданилівки.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували на Кам'янському напрямку.

З 24 по 26 грудня війська РФ продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро, але не просунулися.

Речник Південного угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин 25 грудня заявив, що росіяни намагаються вести розвідку на Дніпровському напрямку, та розгортають 2-3 катери з відділеннями по 5-7 солдатів для спроби просуватися на правому березі та в острівній зоні, а саме на острові Козацький.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 26 грудня повідомив, що офіційні особи помітили посилення російської активності на Херсонському напрямку, і що ЗСУ знають, де росіяни безуспішно намагаються закріпитися на островах і на правому березі.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 26 грудня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 164 бойових зіткнень.При цьому нагадаємо, що добою раніше, тобто ввечері 25 грудня, було понад 210 боїв.

Також у військовому командуванні поінформували, що найгарячішими напрямками щодо інтенсивності ворожих штурмів були Покровський, Лиманський та Курахівський.