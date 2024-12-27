ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят на трех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

25 и 26 декабря продолжались бои в пределах основного "украинского плацдарма" в Курской области, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Бои шли возле Леонидово, Черкасской Конопельки, Гуево, Куриловки, и в лесах в Суджанском районе.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали в Суджанском районе, в том числе вблизи Гуево и Леонидово.

25 декабря российский блогер заявил, что украинские контратаки замедляют темп продвижения войск РФ в Курской области.

25 декабря украинский офицер, действующий в Курской области, заявил, что военное командование РФ разворачивает лучше обученные силы, которые лучше обеспечены.

Заместитель командира батальона ВСУ, действующего в Курской области, сообщил 25 декабря, что войска РФ увеличили численность личного состава и улучшили снабжение боеприпасами.

Главное управление разведки Минобороны Украины 26 декабря сообщило, что северокорейские войска продолжают нести потери в боевых действиях в Курской области, в том числе вблизи Новоивановки (к юго-востоку от Коренево).

В ГУР МОУ заявили, что войска КНДР в Курской области не имеют достаточного количества питьевой воды из-за проблем с материально-техническим обеспечением. В ГУР также отметили, что последние украинские удары, вероятно, поразили ключевой узел связи для северокорейских сил в регионе.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 25 и 26 декабря продолжали атаки на Харьковском направлении, но подтвержденного продвижения не имели.

25 декабря российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись вблизи Старицы вдоль реки Северский Донец и в направлении Дергачей и Золочева, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ 24-26 декабря вели наступательные операции в районе Высокой Яруги, Липцев, Старицы и Волчанска.

Российский блогер утверждал, что войска РФ продолжают наступление на Казачью Лопань, но украинские войска продолжают удерживать позиции на соседних тактических высотах.

Другой российский "военкор" рассказывал, что ВСУ контратаковали от Липцев в направлении Глубокого.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на юго-восток и юго-запад от Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 24, 25 и 26 декабря, показывают, что войска РФ захватили Лозовую и Берестовое, и наступали вдоль улицы Степной на южной части Загрызово и в восточной части Новоегоровки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили Загрызово и продвинулись по трассе Р-79 между Двуречной и Западным, на восток от Ивановки после переправы через р. Жеребец, на запад от Макеевки и на север от Невского, однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики наступали в районе Кондрашовки, возле Двуречной, Ольшаны, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Стельмаховки, Лозовой, Чернещины, Грековки, Новоегоровки, Макеевки, Твердохлебово, Сергеевки, Новосергиевки, Копанок, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Ямполовки, Тернов, Дружелюбовки, Торского и в районе Серебрянского лесничества и Григорьевки с 24 по 26 декабря.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Белогоровки 24-26 декабря, но не продвинулись.

Командующий Нацгвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко 25 декабря обнародовал кадры, на которых операторы БПЛА отбивают штурм российской пехоты на Северском направлении.

Российский источник утверждает, что войска РФ активизировали штурм возле Белогоровки. Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвинулись до 1 км в сторону Северска с юга и возле Выемки. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ 25 и 26 декабря продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

24-26 декабря российские оккупанты наступали около самого Часового Яра, возле Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

26 декабря спикер опертивно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что войска РФ накапливают резервы вблизи Часового Яра, готовясь к будущим штурмам, и сосредотачиваются на захвате Огнеупорного завода в центре города.

Трегубов также отметил, что россияне предпочитают захват Часового Яра из-за расположения города на тактической высоте, которая обеспечивает улучшенную видимость окрестностей.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска наступают в Северном микрорайоне на севере Часового Яра, и что недавно отступили от огнеупорного завода.

Недавно Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции на Торецком направлении. Опубликованные 25 декабря геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили утраченные позиции на улице Папанина на севере города.

Российские "военкоры" утверждали, что 25 и 26 декабря войска РФ продвинулись к Торецкой шахте на севере города и к центральному рынку по улице Маяковского в центре Торецка.

24-26 декабря войска РФ вели наступательные действия в самом Торецке, в районе Дачного и Делиевки, Дружбы и Щербиновки.

Российские захватчики продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 декабря, указывают на то, что войска РФ продвинулись к западу от Пушкино и в центре Нового Труда (оба к югу от Покровска).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что россияне продвинулись на восток от Украинки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска почти захватили Нововасильевку и продвинулись на юг от Нововасильевки, до Успеновки, шириной до 6 км и глубиной 1,8 км между Нововасильевкой и Новоелизаветовкой, шириной в 5,6 км и глубиной в 1,5 км к югу от Волкового, к западу от Песчаного, вдоль Донецкой железной дороги к северо-востоку от Шевченко, к востоку от Сухого Яра, к северу и северо-западу от Гродовки.

25 декабря в Минобороны РФ заявили о захвате села Новый Труд (к югу от Покровска).

Российский источник утверждал, что войска РФ пересекли реку Казенный Торец к востоку от Миролюбовки, однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Российский блогер утверждал, что войска РФ находятся менее чем в 2,5 км от трассы Т-0406 к юго-западу от Покровска, но в ISW получили лишь подтверждение того, что оккупанты находятся примерно в 3,5 км от дороги.

Российские захватчики наступали под самым Покровском, возле Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Зеленого, Шевченко, Новотроицкого, Волчьего, Нововасильевки, Песчаного, Новоелизаветовки и Новооленевки 24-26 декабря.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Песчаного, Нововасильевки и Новотроицкого и вернули утраченные позиции на северо-восточной окраине Волкового.

Военнослужащий бригады ВСУ, которая действовала на Покровском направлении, 26 декабря заявил, что россияне продвигаются на запад от Покровска в рамках выхода на трассу М-30 Покровск - Павлоград.

Военнослужащий ВСУ отметил, что последние две недели войска РФ атаковали лишь небольшими пехотными группами от 2 до 5 человек и не использовали тяжелую технику.

Российские "военкоры" утверждали, что на Кураховском направлении войска РФ продвигались вдоль линии Старые Терны - Сонцевка - Заря на запад в направлении Славянки, Петропавловки и Шевченко и недавно захватили Сонцевку. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Представитель ОСУВ ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне используют маски, которые нарушают украинскую тепловизию, для проникновения на украинские позиции на Кураховском направлении.

Войска РФ продолжали штурмовые действия под самым Курахово, возле Ясенового, Петропавловки, Славянки, Шевченко и на Андреевку, в направлении Дачного и возле Дальнего 24-26 декабря.

Российские оккупанты продолжали наступательные операции к северу и северо-западу от Угледара 24-26 декабря, но не продвинулись.

Связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что путинские войска захватили Сухие Ялы и продвинулись на запад от Зеленовки, а украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее сообщал, что россияне захватили оба населенных пункта около 19 декабря.

24-26 декабря войска РФ продолжали наступательные действия в районе Успеновки, Константинопольского, Янтарного, Константинополя и Разлива.

Войска РФ недавно продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 25 декабря, указывают на то, что оккупанты продвинулись на запад от Нескучного.

Войска РФ наступали возле самой Большой Новоселки, около Раздольного, Новых Комаров, Новоселки, Нескучного, возле Сторожевого и Благодатного 24-26 декабря.

"Южная ось"

Российские оккупанты 25 и 26 декабря продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но не продвинулись.

Российские блогеры заявили 25 декабря, что войска РФ продвинулись на юг и юго-запад от Новоданиловки и вблизи Каменского, однако в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Российские захватчики 24-26 декабря вели наступательные операции в районе Новоандреевки и Новоданиловки.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали на Каменском направлении.

С 24 по 26 декабря войска РФ продолжали наступательные действия на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр, но не продвинулись.

Представитель Южной группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин 25 декабря заявил, что россияне пытаются вести разведку на Днепровском направлении, и разворачивают 2-3 катера с отделениями по 5-7 солдат для попытки продвигаться на правом берегу и в островной зоне, а именно на острове Казацкий.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 26 декабря сообщил, что официальные лица заметили усиление российской активности на Херсонском направлении, и что ВСУ знают, где россияне безуспешно пытаются закрепиться на островах и на правом берегу.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 декабря рассказали, что с начала суток на фронте произошло 164 боевых столкновений, при этом напомним, что сутками ранее, то есть вечером 25 декабря, было более 210 боев.

Также в военном командовании сообщили, что самыми горячими направлениями по интенсивности вражеских штурмов были Покровский, Лиманский и Кураховский.