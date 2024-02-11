ЗСУ просунулися під Роботиним, а окупанти наступають біля Кремінної та Авдіївки: карти ISW

Позиційні бої на фронті в Україні тривали в районі Куп'янська, на адмінкордоні Запорізької та Донецької областей та під Кринками в Херсонській області. Російські окупанти наступають під Кремінною, в районі Бахмута та Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 10 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на східну околицю Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на північний захід від Сватового біля Іванівки, Табаївки, Крохмального; на захід від Кремінної біля Тернів, Ямполівки, Торського; на південний захід від Кремінної поблизу Діброви та Серебрянського лісу; та на південь від Кремінної біля Григорівки та Білогорівки.

Речник Угрупування військ "Хортиця" ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що російські окупанти останнім часом зменшили вогонь з непрямого наведення на Куп’янському напрямку, ймовірно, через погані погодні умови в цьому районі.

Операція №2 - Донецька область

Повідомляється, що війська РФ просунулися поблизу Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 10 лютого. Російські "воєнкори" стверджували, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) нібито просунулися в лісовій зоні на південь від Богданівки (на північний захід від Бахмута).

Як інформують українські та російські джерела, позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута в районі Віїмки та Роздолівки, на північний захід від Бахмуту в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки, на південь від Бахмута в районі Південного та Шумів.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у південній Авдіївці та, як повідомляється, продовжили наступ у північній Авдіївці. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, показують, що загарбники нещодавно просунулися вулицями Чернишевського, Спортивною та Соборною на півдні Авдіївки.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ наступали з району ресторану "Царська охота" на південному сході Авдіївки. Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ начебто просунулися в північній частині Авдіївки вздовж вулиць Сапронова та Лесі Українки та в напрямку вулиці Грушевського, а також у північно-східній частині Авдіївки біля кар’єру, але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські джерела стверджували, що війська РФ займають позиції приблизно за 700 метрів від передбачуваної основної наземної лінії зв’язку ЗСУ в Авдіївці вздовж вулиці Грушевського, що "значною мірою узгоджується з оцінкою ISW щодо просування Росії в цьому районі".

Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Кераміка, Новобахмутівки, Степового та Очеретиного; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки; на південний захід від Авдіївки біля Сіверного, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Як повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець, підрозділи 114-ї мотострілецької бригади РФ ("ДНРівці"), посилені підрозділами 30-ї ОМСБр військ РФ протягом останніх днів просувалися по вулицях Мічуріна та Залізничній та в бік залізничного шляхопроводу біля вулиці Чистякова на півночі Авдіївки.

Повідомляється, що 10 лютого війська РФ просунулися на захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв на захід і південний захід від міста Донецька. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися в східну Георгіївку (на захід від міста Донецьк). Російське джерело розповідало, що ЗСУ відбили раніше втрачені позиції на південній околиці Новомихайлівки, але аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали біля Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди, Новомихайлівки та Водяного.

Як заявив Машовець, війська РФ готуються посилити штурмові операції біля Новомихайлівки, незважаючи на те, що наявна російська жива сила та техніка в цьому районі обмежені. Він також розповів, що частини російської 39-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ (68-го армійського корпусу, СВО) намагаються просунутися з Солодкого на Водяне (на південний захід від Новомихайлівки), а з півдня - на Новомихайлівку. Машовець заявив, що зусилля Росії в районі Мар'їнка-Новомихайлівка спрямовані на те, щоб витіснити ЗСУ з позицій на схід від дороги О0532 Мар'їнка-Вугледар.

"Південна вісь"

10 лютого в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бойові дії велися на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки), поблизу Урожайного та Старомайрського (обидва на південь від Великої Новосілки), на південний захід від с. Рівнопіль (на південний захід від Великої Новосілки), на північ від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Позиційні бойові дії тривали 10 лютого на заході Запорізької області в районі Роботиного, на захід від Вербового (на схід від Роботиного) і Новопокровки (на північний схід від Роботиного). Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися з Кам’янського (35 км на північний захід від Роботиного) і досягли невизначеного успіху біля Копані (на захід від Роботиного) і Роботиного.

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на східному березі в Херсонській області, в тому числі під Кринками.

10 лютого російські джерела, зокрема Міністерство оборони РФ, заявили, що нібито російські патрульні кораблі та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) перехопили кілька українських військово-морських безпілотників, які націлювалися на російські цивільні транспортні кораблі в південно-західній частині Чорного моря.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні 10 лютого розповіли, що на фронті протягом дня відбулося 87 бойових зіткнень, а українські ракетні війська завдали ударів по трьох районах скупчення противника.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 980 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 394 270 одиниць особового складу.