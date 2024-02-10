Ситуація на фронті сьогодні 10 лютого

Російські війська не відмовляються від планів окупувати Україну, попри значні втрати. Сьогодні на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, а українські ракетні війська завдали ударів по трьох районах скупчення противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Атаки росіян

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Середина-Буда, Дружба Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Лісківщина, Архипівка, Леонівка, Грем'яч Чернігівської області; Стара Гута, Рожковичі, Фотовиж, Волфине, Веселівка, Степок, Грабовське Сумської області; Козача Лопань, Охрімівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак біля Тернів, південно-східніше Виїмки, Роздолівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак біля Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 31 раз намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Водяного Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

Херсонський плацдарм

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки Херсонської області. Також окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню населені пункти Тягинка, Іванівка, Токарівка, Велетенське Херсонської області.

Удари українських сил

Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 2 артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 980 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 394 270 одиниць особового складу.

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