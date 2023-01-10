ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв

ЗСУ продовжують просування в Луганській області

8 та 9 січня російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватово-Кременна. Глава Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив 8 січня, що в районі Кремінної йдуть запеклі бої і що російські війська перекинули в цей район кілька десантно-штурмових батальйонів та важку техніку для утримання лінії оборони.

За даними РосЗМІ, українські війська готуються до відновлення наступу на Лиманській ділянці на захід від Кремінної і концентрують техніку в районі Терного (15 км на захід від Кремінної). Бойові кадри з геолокацією показують дуель між російськими та українськими танками на південний захід від Кремінної біля Діброви, що вказує на те, що ЗСУ, ймовірно, досягли успіхів у лісовому масиві на захід від Кремінної.

Ситуація в Донецькій області: запеклі бої у Соледарі та Бахмуті

Російські війська продовжували наземні атаки в Соледарі та його околицях. Представники Міноборони України знову заявили, що хоча російські сили не повністю контролюють Соледар, ситуація в селищі вкрай складна.

За даними росЗМІ, ПВК "Вагнера" ведуть бої в центрі Соледара, а кадри, опубліковані 9 січня, показують інтенсивні перестрілки зі стрілецької зброї біля будівлі адміністрації Соледара.

Судячи з опублікованих кадрів, ЗСУ зберігають контроль над підприємством "Артемсоль" і багатоповерхівками, що його оточують, у північній частині міста. Російські джерела заявили, що війська РФ захопили Бахмутське (на південний схід від Соледара), Червону Гору та Парасковіївку (на південний захід від Соледара), хоча візуального підтвердження цієї інформації немає.

Російські ЗМІ заявили, що українські сили концентрують велике угруповання військ у західній частині Донецької області у районі Вугледару для підготовки нових наступів. У Міноборони Росії заявили, що у цьому районі також активно діють українські диверсійно-розвідувальні групи.

Південний напрямок: окупанти стягують резерви

Окупанти продовжували зміцнювати свої позиції на лівобережжі Херсонської області. Так, російські сили використовували димову завісу, щоб приховати розвантаження військової техніки в Новоолексівці, за 9 кілометрів на північний захід від Генічеська на трасі Генічеськ-Каховка. Українські офіційні особи заявили, що російські війська обстріляли Херсон із запальних боєприпасів у ніч із 7 на 8 січня.

Війська РФ продовжували будівництво оборонних укріплень і транспортування військової техніки в Запорізькій області на тлі побоювань щодо можливого контрнаступу українських військ у цьому районі.

ЗСУ продовжували завдавати ударів по російським військовим об'єктам на півдні України. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що були вибухи на заводі "Гідромаш" у Мелітополі Запорізької області. Російське джерело стверджувало, що є докази того, що українські сили завдали удару по двох російських складах боєприпасів у Мелітополі.