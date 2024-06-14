ЗСУ просунулися в Харківській області, а РФ тисне поблизу Сіверська та Авдіївки: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 червня, показують, як ЗСУ проводять контратаку та захоплюють позиції вздовж бурелому на південний схід від Глибокого.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакують навколо Глибокого, а один блогер зазначив, що українські контратаки ускладнюють ситуацію для військ РФ у цьому районі.

Кілька російських джерел також повідомили про українські контратаки у Вовчанську та його околицях, але стверджували, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 1,8 км вздовж фронту шириною 4,5 км на північ від Вовчанська та досягають успіхів у районі агрегатного заводу у місті.

Як російські, так і українські джерела припустили, що війська РФ ввели резерви на "північній осі" Харківської області, хоча розмір цих резервних формувань залишається неясним.

Російське джерело стверджувало, що підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) РФ діють поблизу Вовчанська, але нещодавно аналітики ISW зафіксували, що підрозділи цієї бригади вели бої в районі Мар'їнки 3 червня.

"Якщо це правда, то поява підрозділів 155-ї ОМСБр у районі Вовчанська може свідчити про передислокацію з Донецького напрямку на Харківський з метою посилення російського угруповання в Харківській області, що також може частково пояснити дискусії російських резервів, що надходять в район", - йдеться у звіті.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ Юрій Повх зазначив, що окупанти також намагаються будувати укріплення навколо своїх нинішніх позицій в Харківській області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники 12 і 13 червня здійснили невдалі наземні атаки поблизу Глибокого, Вовчанська і Тихого.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ 13 червня продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Українські та російські джерела повідомляли про бої поблизу Синьківки та Петропавлівки, біля Піщаного, Стельмахівки, М'ясожарівки, Берестового, біля Дружелюбівки, Невського, Греківки, Тернів та районі Серебрянського лісу 12 і 13 червня.

Декілька "воєнкорів" стверджували, що війська РФ нібито просуваються на захід від Іванівки в напрямку до Степової Новоселівки, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів .

Операція №3 - Донецька область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 червня, показують, що загарбники просунулися до східної околиці Роздолівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що частини російської 106-ї повітряно-десантної (ВДВ) дивізії діють на східній околиці Роздолівки з 12 червня і що війська РФ також просунулися на 1,12 км в глибину біля Виїмки.

Інший блогер розповідав, що війська РФ нібито захопили невизначену українську позицію поблизу Верхньокам’янського.

12 і 13 червня також тривали бої біля Білогорівки та Спірного.

13 червня російські окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, але без успіху.

Російські загарбники продовжували наземні атаки у східній частині Часового Яру, біля Калинівки, Іванівського та біля Андріївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували біля Кліщіївки.

Російські війська захопили Новопокровське (на північний захід від Авдіївки). На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 червня, видно, як окупанти піднімають триколор у західній частині міста.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ вперше атакували поблизу Межового (на південний захід від Новопокровського) 13 червня, що також свідчить про те, що бої просунулися за межі Новопокровського.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 13 червня, показують, що окупанти також просувалися на захід від Семенівки та на північ від Уманського.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися на південь від Новоолександрівки, на захід від Нетайлового і на глибину 620 метрів у південно-східному Невельському, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Також війська РФ атакували біля Калинового, Новоселівки Першої, Євгенівки та Сокіла 12 і 13 червня.

Станом на 13 червня російські окупанти активізували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька.

Вранці та вдень 13 червня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти найбільш активні на Курахівському напрямку, та 13 червня активізували зусилля на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки.

Український військовий 13 червня заявив, що загарбники здійснили механізовану атаку розміром до роти із застосуванням 19 бронетехніки, і що ЗСУ знищили 14 машин під час відбиття атаки.

"ISW не виявив підтверджуючих візуальних доказів цієї конкретної атаки, але якщо це правда, кадри атаки, ймовірно, будуть доступні у відкритому доступі найближчими днями", - йдеться у звіті.

Російські "воєнкори" стверджували, що російські підрозділи продовжували просуватися в західній Красногорівці та на північ від Вогнетривкого заводу в північній частині населеного пункту.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Курахівському напрямку, 12 червня заявив, що окупанти активно діють на бронетехніці, намагаючись захопити Костянтинівку та Парасковіївку, щоб вийти на трасу Вугледар - Мар'їнка і тиснути в тил угруповання Сил оборони України під Вугледаром.

12 і 13 червня тривали обмежені позиційні бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районах Старомайорського та Урожайного, але без підтверджених змін лінії фронту.

"Південна вісь"

Російські окупанти продовжували наземні атаки поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки 13 червня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували штурм поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області 12 і 13 червня, але підтверджених змін у цьому районі не було.

13 червня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що українським силам нещодавно вдалося знищити 5 російських військових катерів на півдні країни після того, як раніше знищували лише 1-2 катери на день.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що впродовж доби 14 червня і станом на 22:00 середи на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. У військовому командуванні зазначили, що найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському і Курахівському напрямках.

Також у Генштабі поінформували, що впродовж доби 13 червня Сили оборони уразили 8 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб ППО, 2 артилерійські системи та 1 станцію РЕБ.