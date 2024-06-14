ВСУ продвинулись в Харьковской области, а РФ давит вблизи Северска и Авдеевки: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции к северу от Харькова.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 июня, показывают, как ВСУ проводят контратаку и захватывают позиции вдоль бурелом юго-восточнее Глубокого.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратакуют вокруг Глубокого, а один блогер отметил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для войск РФ в этом районе.

Несколько российских источников также сообщили об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях, но утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до 1,8 км вдоль фронта шириной 4,5 км севернее Волчанска и имеют успех в районе агрегатного завода в городе.

Как российские, так и украинские источники предположили, что войска РФ ввели резервы на "северной оси" Харьковской области, хотя размер этих резервных формирований остается неясным.

Российский источник утверждал, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) РФ действуют поблизости от Волчанска, но недавно аналитики ISW зафиксировали, что подразделения этой бригады вели бои в районе Марьинки 3 июня.

"Если это правда, то появление подразделений 155-й ОМСБр в районе Волчанска может свидетельствовать о передислокации из Донецкого направления на Харьковское с целью усиления российской группировки в Харьковской области, что также может частично объяснить дискуссии поступающих в район российских резервов", - говорится. в отчете.

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ Юрий Повх отметил, что оккупанты также пытаются строить укрепление вокруг своих нынешних позиций в Харьковской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики 12 и 13 июня провели неудачные наземные атаки вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ 13 июня продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Украинские и российские источники сообщали о боях около Синьковки и Петропавловки, возле Песчаного, Стельмаховки, Мясожаровки, Берестового, возле Дружелюбовки, Невского, Грековки, Тернов и районе Серебрянского леса 12 и 13 июня.

Несколько "военкоров" утверждали, что войска РФ якобы продвигаются к западу от Ивановки в направлении Степной Новоселовки, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Операция №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись к югу от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 13 июня, показывают, что захватчики продвинулись к восточной окраине Раздоловки.

Российские "военкоры" утверждали, что части российской 106-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии действуют на восточной окраине Раздолевки с 12 июня и что войска РФ также продвинулись на 1,12 км в глубину у Выемки.

Другой блогер рассказывал, что войска РФ якобы захватили неопределенную украинскую позицию вблизи Верхнекаменского.

12 и 13 июня также продолжались бои у Белогоровки и Спорного.

13 июня российские оккупанты продолжали наступление в районе Часового Яра, но без успеха.

Российские захватчики продолжали наземные атаки в восточной части Часового Яра, около Калиновки, Ивановского и Андреевки.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратаковали возле Клещиевки.

Российские войска захватили Новопокровское (к северо-западу от Авдеевки). На геолокационных кадрах, опубликованных 13 июня, видно, как оккупанты поднимают триколор в западной части города.

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ впервые атаковали вблизи Межового (юго-западнее Новопокровского) 13 июня, что также свидетельствует о том, что бои продвинулись за пределы Новопокровского.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 13 июня, показывают, что оккупанты также продвигались к западу от Семеновки и к северу от Уманского.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись к югу от Новоалександровки, к западу от Нетайлово и на глубину 620 метров в юго-восточном Невельском, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Также войска РФ атаковали у Калинового, Новоселовки Первой, Евгеньевки и Сокола 12 и 13 июня.

По состоянию на 13 июня российские оккупанты активизировали наступательные действия на запад и юго-запад от Донецка.

Утром и днем 13 июня в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты наиболее активны на Кураховском направлении, и 13 июня активизировали усилия к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки.

Украинский военный 13 июня заявил, что захватчики провели механизированную атаку размером в роту с применением 19 бронетехники, и что ВСУ уничтожили 14 машин во время отражения атаки.

"ISW не обнаружил подтверждающие визуальные доказательства этой конкретной атаки, но если это правда, кадры атаки, вероятно, будут доступны в открытом доступе в ближайшие дни", - говорится в отчете.

Российские "военкоры" утверждали, что российские подразделения продолжали продвигаться в западной Красногоровке и севернее Огнеупорного завода в северной части населенного пункта.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Кураховском направлении, 12 июня заявил, что оккупанты активно действуют на бронетехнике, пытаясь захватить Константиновку и Парасковеевку, чтобы выйти на трассу Угледар - Марьинка и давить в тыл группировки Сил обороны Украины под Угледаром.

12 и 13 июня шли ограниченные позиционные боевые действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районах Старомайорского и Урожайного, но без подтвержденных изменений линии фронта.

"Южная ось"

Российские оккупанты продолжали наземные атаки вблизи Работино, Вербового и Малой Токмачки 13 июня, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали штурм вблизи Крынок на левом берегу Херсонской области 12 и 13 июня, но подтвержденных изменений в этом районе не было.

13 июня спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что украинским силам недавно удалось уничтожить 5 российских военных катеров на юге страны после того, как раньше уничтожали только 1-2 катера в день.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в течение суток 14 июня и по состоянию на 22:00 среды на фронте произошло 87 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях.

Также в Генштабе проинформировали, что в течение суток 13 июня Силы обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство ПВО, 2 артиллерийские системы и 1 станцию РЭС.