ЗСУ просунулися на фронтах у Луганській та Запорізькій областях, - ISW

Українські військові у ході боїв із російськими окупантами мали певний успіх у Луганській та Запорізькій областях, просунувшись на цих ділянках фронту.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Бійці ЗСУ 15 серпня провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися на Луганщині та західній частині Запорізької області, йдеться у публікації.
Як поінформували у Генштабі ЗСУ, військові продовжували контрнаступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (захід Донецької області - східна частина Запорізької області) напрямках.
Координати, опубліковані російським "воєнкором" 15 серпня, вказують на те, що Сили оборони просунулися на південь від Дібрової (7 км на південний захід від Кремінної) в Луганській області.
Кадри з геолокацією, опубліковані 14 серпня, показують, що ЗСУ також просунулися до Роботиного, а подальші російські та українські репортажі, опубліковані 15 серпня, припускають, що Сили оборони направили додаткові контрнаступальні бригади до західної частини Запорізької області.
Полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що контрнаступ повільно просувається на півдні країни, бо українські сили мають подолати триешелоновану лінію оборони російських інтервентів.
Він також зазначив, що лінія оборони противника включає:
Як зазначив Черник, українські контрбатарейні заходи особливо важливі для того, щоб не допустити поразки ворожою артилерією засобів розмінування ЗСУ.
В ISW зазначили, що заяви полковника узгоджуються з попередніми оцінками експертів Інституту вивчення війни про те, що "доктринально обґрунтована еластична оборона" РФ уповільнює просування ЗСУ на півдні України.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що на сході фіксують зменшення кількості російських обстрілів та атак, адже українські військові потужно вдарили по загарбниках, коли вони активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямках.
Крім того, Сили оборони перекинули резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити просування російських загарбників.
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