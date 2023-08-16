ВСУ продвинулись на фронтах в Луганской и Запорожской областях, - ISW

Украинские военные в ходе боев с российскими оккупантами имели определенный успех в Луганской и Запорожской областях, продвинувшись на этих участках фронта.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Бойцы ВСУ 15 августа провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись в Луганской области и западной части Запорожской области, говорится в публикации.
Как проинформировали в Генштабе ВСУ, военные продолжали контрнаступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском (запад Донецкой области - восточная часть Запорожской области) направлениях.
Координаты, опубликованные российским "военкором" 15 августа, указывают на то, что Силы обороны продвинулись южнее Дибровой (7 км к юго-западу от Кременной) в Луганской области.
Кадры с геолокацией, опубликованные 14 августа, показывают, что ВСУ также продвинулись к Роботино, а дальнейшие российские и украинские репортажи, опубликованные 15 августа, предполагают, что Силы обороны направили дополнительные контрнаступательные бригады в западную часть Запорожской области.
Полковник ВСУ Петр Чернык заявил, что контрнаступление медленно продвигается на юге страны, потому что украинские силы должны преодолеть трехэшелонированную линию обороны российских интервентов.
Он также отметил, что линия обороны противника включает в себя:
Как обратил внимание Чернык, украинские контрбатарейные меры особенно важны для того, чтобы не допустить поражения вражеской артиллерией средств разминирования ВСУ.
В ISW отметили, что заявления полковника согласуются с предыдущими оценками экспертов Института изучения войны о том, что "доктринально обоснованная эластичная оборона" РФ замедляет продвижение ВСУ на юге Украины.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что на востоке фиксируют уменьшение количества российских обстрелов и атак, ведь украинские военные мощно ударили по захватчикам, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлении.
Кроме того, Силы обороны перебросили резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным продвижение российских захватчиков.
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