ЗСУ просунулися на двох напрямках. ворог тисне у кількох областях: карти ISW

Сили оборони України просунулися на Покровському та Торецькому напрямках. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників під Куп'янськом, Лиманом, Торецьком, Покровськом і на заході Запорізької області, а також у районі кордону між Сумською та Курської областями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 10 квітня звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ незначно просунулися в районі кордону між Сумською та Курської областями.

В ISW при цьому вважають, що угруповання військ РФ у цьому районі, швидше за все, не зможе розпочати велику наступальну операцію на місто Суми найближчим часом без отримання значного підкріплення.

Експерти Інститут спостерігали поступові, але послідовні успіхи РФ та атаки вздовж лінії Володимирівка - Журавка - Новеньке на півночі Сумської області, та триваючі зусилля з боку РФ відтіснити ЗСУ з позицій, що залишилися на південь від Суджі на півдні Курської області з початку березня 2025 року.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 9 квітня заявив, російські підрозділи нещодавно захопили Басівку (на південь від Новенького) і намагаються просунутися в напрямку Локні (далі на південь від Новенького) і перекрити трасу Н-07 Юньківка - Суджа.

Машовець заявив, що невідомі російські підрозділи атакують також у районі Володимирівка - Веселівка та намагаються просунутися до російського плацдарму біля Басівки та злитися з ним.

За словами Машовця, заявив, що частини сил ВДВ РФ наступають з Гоголевки і поблизу Олешні (обидві на захід від Суджі) в Курській області та КПП Суджа вздовж міжнародного кордону, а також, що росіяни за підтримки військ КНЖР витісняють ЗСУ з позицій, що залишилися поблизу н.п. Гуєво та Горналь (обидва на південь від Суджі).

Російські "воєнкори" заявили 8 і 9 квітня, що путінські війська незначно просунулися у східній частині Олешні та на південний схід від Гуєвого в Курській області.

9 квітня війська РФ продовжували спроби відкинути ЗСУ з позицій на північному заході Бєлгородської області.

Російські блогери стверджували, що 9 квітня тривають бої поблизу Демидівки та Поповки (обидва на північний захід від міста Бєлгород уздовж міжнародного кордону).

Український полк, який діяв на Бєлгородському напрямку, 9 квітня зазначив, що ЗСУ кілька тижнів тому прорвали низку укріплень, які Росія побудувала вздовж кордону між Бєлгородською та Сумської областями.

За підрахунками полку, російський уряд виділив понад 10 мільярдів рублів (116 тис. доларів) на будівництво укріплень на цьому кордоні.

Російський "воєнкор" заявив, що половина Демидівки є спірною "сірою зоною".

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували наземні атаки на півночі Харківської області поблизу Вовчанська 8 і 9 квітня.

Заступник командира українського батальйону, який діяв на Вовчанському напрямку, повідомив 8 квітня, що росіяни діють невеликими групами по 2-3 солдати на передовій у Вовчанську.

Заступник командира додав, що російський персонал використовує погані погодні умови, щоб приховати свої пересування, і використовує термоплащі, щоб уникнути виявлення вночі.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська. Як показують опубліковані 8 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися у східній частині Кам'янки.

Російські окупанти атакували в районі Малої Шапківки та Кіндрашівки, в районі Західного, Петропавлівки та Степової Новоселівки 8 і 9 квітня.

Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України контратакували біля Фіголівки (на північ від Куп'янська).

В ОСУВ "Хортиця" 9 квітня повідомили, що війська РФ намагаються встановити переправи через річку Оскіл на Куп'янському та Боровому напрямках.

9 квітня російські окупанти продовжували наступ на напрямку Борової, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Загризового, Сергіївки та Греківки 8 і 9 квітня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що окупанти просунулися в лісі на схід від Зеленої Долини (на північ від Лиману).

Війська РФ продовжували штурмувати в районі Нового, Катеринівки, Колодязів, та в напрямку Новомихайлівки та Зеленої Долини 8 і 9 квітня.

В ОСУВ "Хортиця" 9 квітня повідомило, що ЗСУ завдали удару по російській переправі через річку Жеребець на Лиманському напрямку.

Операція РФ №3 - Донецька область

9 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. Російські окупанти атакували поблизу Серебрянки, Григорівки та Білогорівки, біля Верхньокам'янського та Васюківки 8 і 9 квітня.

9 квітня російські загарбники продовжували наступ на напрямку Часового Яру, не не просунулися. Війська РФ атакували біля самого Часового Яру, коло Білої Гори та Предтечиного, біля Курдюмівки та Озарянівки 8 і 9 квітня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували з Миколаївки (на захід від Часового Яру) у бік Ступочок (на південь від Миколаївки).

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, ЗСУ просунулися на північний схід від Дружби.

Між тим фіксується й просування з боку російських загарбників на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що війська РФ просунулися в північно-західній частині Торецька та в мікрорайоні Забалка на півдні Торецька.

Війська РФ атакували біля самого Торецька, коло Диліївки, Петрівки і Щербинівки; в районі Леонідівки, Валентинівки і Сухої Балки 8 і 9 квітня.

Українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 квітня, показують, що ЗСУ просунулися в північно-східній частині Котлиного (на південний захід від Покровська).

На Покровському напрямку просунулися й російські загарбники. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 і 9 квітня, показують, що війська РФ просунулися в південній частині Тарасівки (на північний схід від Покровська) і на південь від Богданівки (на південний захід від Покровська).

Війська РФ наступали в районі Єлизаветівки, Калинового, Зеленого Поля, біля Лисівки, Шевченка, в районі Удачного, Котлярівки, Котлиного, Успенівки, Звірового, Богданівки, на Сергіївку і Новоолександрівку 8 і 9 квітня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували на північно-східній околиці н.п. Зелене (на південь від Покровська) і на північ від Даченського (на південний схід від Покровська).

Офіцер зв'язку українського підрозділу, який діяв на Покровському напрямку, повідомив 9 квітня, що росіяни використовують погіршення видимості через погані погодні умови на Покровському напрямку для проведення додаткових атак.

Український розвідник, який діяв на Покровському напрямку, 9 квітня повідомив, що війська РФ за останні 10 днів (приблизно з 30 березня) активізувалися на Покровському напрямку та посилюють особовий склад і техніку для майбутніх штурмів.

9 квітня російські окупанти продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ 8 і 9 квітня вели наступальні операції в районі Андріївки, Костянтинополя та Олексіївки, в районі Розлива, Багатиря і Бурлацького.

Російський блогер стверджував, що Сили оборони України контратакували з Багатиря в бік Розлива.

9 квітня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Дніпроенергії, Новосілки, поблизу Веселого, Вільного Поля, Бурлацького та в напрямку Шевченка 8 і 9 квітня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували на північний захід від Великої Новосілки поблизу Федорівки.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Як показують опубліковані 9 квітня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися в центрі Щербаків (на північний захід від Роботиного).

Війська РФ атакували поблизу Степового, Лобкового та Щербаків 8 і 9 квітня. 9 квітня російські блогери заявили, що ЗСУ контратакували поблизу Степового, Щербаків і Лобкового.

Командир українського загону безпілотників, який діяв поблизу Лобкового, повідомив CNN 9 квітня, що війська РФ накопичують живу силу за 10-15 кілометрів за лінією фронту та діють невеликими тактичними групами по 5-10 солдатів.

Він розповів, що російські загарбники просуваються під прикриттям поганих погодних умов, щоб уникнути українських безпілотників, але не можуть використовувати важку техніку через вологий грунт.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземну активність РФ на Дніпровському напрямку 9 квітня.

9 квітня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ намагаються перетнути Дніпро біля Антонівського автомобільного мосту (на схід від Херсона), щоб висадитися на східному (лівому) березі Дніпра.

8 квітня речник ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що росіяни останнім часом зменшили інтенсивність штурмів на Дніпровському напрямку порівняно з попередніми тижнями, але ворог перегруповує і ротує війська, щоб, можливо, найближчим часом посилити штурми.

Волошин зазначив, що війська РФ не зменшили кількість БПЛА, артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та авіаударів на Дніпровському напрямку.

У Генштабі ЗСУ 9 квітня повідомили, що 7 квітня в окупованій частині Херсонської області українські воїни знищили командний пункт російського 81-го артилерійського полку, і що внаслідок удару загинуло до 30 російських військових.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 1 і 9 квітня, видно український удар в окупованому Нечаєвому (на південь від Олешні).

Ситуація на фронті

У Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 9 квітня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів фіксувалася на Покровському, Лиманському на Курському напрямках.

Додамо, вчора речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив, що останнім часом росармія дійсно активізувалась на декількох ключових напрямках фронту, і Кремль знову хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей. Він наголосив при цьому, що насправді про принципові зміни на фронті не йдеться.