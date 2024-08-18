ЗСУ просунулися у Часовому Ярі й відбили ворожі механізовані штурми: карти ISW

Українські захисники просунулися в межах Часового Яру, та відбили посилені механізовані штурми ворога на Курахівському та Покровському напрямках. Між тим на фронті фіксується незначне просування окупантів поблизу Кремінної, Покровська та біля Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували наступ поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська 16 і 17 серпня.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ 17 серпня повідомили, що загарбники підсилюють штурмові групи поблизу Липців, та координують дії у Вовчанську.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ незначно просунулися поблизу Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, що окупанти просунулися в межах північно-східної частини Макіївки.

Російські окупанти наступали в районі Глушківки, Кругляківки, Берестового та Стельмахівки, біля Макіївки, Греківки, Невського, Новоєгорівки, Тернів і Торського, а також біля Діброви 16 і 17 серпня.

Операція №3 - Донецька область

17 серпня російські загарбники продовжили наступ на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти 16 і 17 серпня продовжували штурми в районі Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки, а також в районі Переїзного.

Сили оборони України незначно просунулися в межах східної частини Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, що ЗСУ просунулися на західному (правому) березі каналу Сіверський Донець - Донбас у місті.

Російський "воєнкори" стверджував, що ЗСУ також намагаються відбити позиції в лісовій місцевості на захід від Кліщіївки.

Інший російський блогер розповідав, що війська РФ також наступають у Жовтневому мікрорайоні міста Часів Яр, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники також продовжували наступальні дії на північ від Часового Яру в районі Григорівки 16 і 17 серпня.

17 серпня війська РФ продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися далі вулицею Центральною в напрямку Торецька із західної околиці Північного, та далі в напрямку Нелипівки від Залізного.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ просуваються в Нью-Йорку та контролюють приблизно 80% населеного пункту, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти також наступали в районі Білої Гори та Диліївки, а також у районі Пантелеймонівки 16 і 17 серпня.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися на південний схід від Желанного.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 17 серпня, показують, як ЗСУ відбивають невдалу механізовану атаку РФ посиленого взводу на південний схід від Лозуватського в ніч проти 17 серпня.

Так, додають експерти, російські сили не зробили підтвердженого просування під час цього штурму.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто захопили Новожеланне та просуваються на схід від Покровська до Крутого Яру та далі до Гродівки та до Новогродівки. Однак в ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Бригада ЗСУ, яка діяла на Покровському напрямку, повідомила, що російське військове командування не перекинуло сили з Покровського напрямку, та що основні сили РФ залишаються на сході України.

Окупанти також продовжували наступальні дії 16 і 17 серпня в районі Воздвиженки, Миролюбівки та Миколаївки, напрямку Зеленого Поля та в районі Журавки, Завітного та Птиче.

Війська РФ незначно просунулися під час механізованого штурму на південний захід від міста Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що окупанти просунулися під час посиленого механізованого штурму розміром у взвод на північний захід від міста Побєда.

Бригада ЗСУ, що діє на Курахівському напрямку, 16 серпня опублікувала кадри, на яких видно, як українські сили відбивають наступ механізованої армії РФ чисельністю в батальйон у невизначеному районі Курахівського напрямку у ніч проти 16 серпня.

Бригада повідомила, що війська РФ атакували 3 танками, 25 бронемашинами та підвозом, а українські сили вдарили по 1 танку, 5 бронемашинам і підводі перед тим, як російські сили відступили з цього району.

Російські окупанти раніше зазнавали більших втрат бронетехніки під час недавніх механізованих штурмів розміром приблизно в батальйон, і російське військове командування, схоже, припинило цей штурм, перш ніж ризикувати аналогічними втратами, йдеться у звіті ISW.

Війська РФ також продовжували наступальні дії в районі Красногорівки та Костянтинівки 16 і 17 серпня.

Російські та українські джерела не коментували ситуацію в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 17 серпня.

"Південна вісь"

16 і 17 серпня на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ капітан Дмитро Лиховій 17 серпня заявив, що окупанти здійснили "деякі переміщення" на рівні бригади або нижчого підрозділу, але ворог на півдні України не передислокувався масово у Курську область.

Також Лиховій зазначив, що в окупованій частині Запорізької області перебувають близько 75-90 тисяч російських військових, а близько 1-2 тисяч загарбників із Запорізької області передислокувалися для оборони в Курську область.

Окупанти продовжували атакувати 16 і 17 серпня на лівобережній частині Херсонської області, але без просування.

В Міноборони РФ 17 серпня заявили, що підрозділи Чорноморського флоту (ЧФ) нібито знищили 2 українських військово-морських безпілотника, ймовірно, поблизу окупованого Криму.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 17 серпня розповіли, що протягом доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що російські загарбники сконцентрували атаки на Покровському напрямку, а також намагаються просуватися в районі Торецька і Лиману в Донецькій області.