UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів. Череватий розповів про ситуацію під Бахмутом

Фото: ЗСУ ще просунулись під Бахмутом (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові на Бахмутському напрямку просунулись на 600-1000 метрів. При цьому російські загарбники зазнали втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному та північному флангах довкола Бахмуту від 600 до 1000 метрів", - пояснив Череватий.

За його даними українськими Силами оборони знищено:

  • танк,
  • БМП,
  • дві САУ,
  • дві РСЗВ "Град",
  • три ПТРК,
  • три гармати МСТА-Б,
  • ЗРК Стріла-10,
  • шість польових складів з боєприпасами,
  • три дрони-камікадзе "Ланцет",
  • та один безпілотник "Орлан-10".

Окрім втрат в техніці росіяни зазнали втрат і в особовому складі. ЗСУ знищили 186 окупантів, 224 поранено, ще 8 - взято в полон.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За останні декілька тижнів на Бахмутському напрямку активізувались бойові дії. Так, наші бійці проводять успішні контрнаступальні дії на флангах.

Наприклад, 9 червня українські військові змогли просунутись до 1400 метрів на різних ділянках на Бахмутському напрямку.

Більшу частину самого Бахмута наразі контролюють окупанти, проте бої за місто тривають. За оцінками британської розвідки, на кожні 48 см завойованих загарбниками позицій, у них є в середньому один вбитий або поранений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти України