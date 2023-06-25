ВСУ продвинулись на 600-1000 метров. Череватый рассказал о ситуации под Бахмутом

"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", - пояснил Череватый.

По его данным украинскими Силами обороны уничтожено:

танк,

БМП,

две САУ,

две РСЗО "Град",

три ПТРК,

три пушки МСТА-Б,

ЗРК "Стрела-10",

шесть полевых складов с боеприпасами,

три дрона-камикадзе "Ланцет",

и один беспилотник "Орлан-10".

Кроме потерь в технике россияне понесли потери и в личном составе. ВСУ уничтожили 186 оккупантов, 224 ранены, еще 8 - взяты в плен.

Ситуация на Бахмутском направлении

За последние несколько недель на Бахмутском направлении активизировались боевые действия. Так, наши бойцы проводят успешные контрнаступательные действия на флангах.

К примеру, 9 июня украинские военные смогли продвинуться до 1400 метров на разных участках на Бахмутском направлении.

Большую часть самого Бахмута контролируют оккупанты, однако бои за город продолжаются. По оценкам британской разведки, на каждые 48 см завоеванных захватчиками позиций, у них есть в среднем один убитый или раненый.

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