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ВСУ продвинулись на 600-1000 метров. Череватый рассказал о ситуации под Бахмутом

Фото: ВСУ еще продвинулись под Бахмутом (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные на Бахмутском направлении продвинулись на 600-1000 метров. При этом российские захватчики понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", - пояснил Череватый.

По его данным украинскими Силами обороны уничтожено:

  • танк,
  • БМП,
  • две САУ,
  • две РСЗО "Град",
  • три ПТРК,
  • три пушки МСТА-Б,
  • ЗРК "Стрела-10",
  • шесть полевых складов с боеприпасами,
  • три дрона-камикадзе "Ланцет",
  • и один беспилотник "Орлан-10".

Кроме потерь в технике россияне понесли потери и в личном составе. ВСУ уничтожили 186 оккупантов, 224 ранены, еще 8 - взяты в плен.

Ситуация на Бахмутском направлении

За последние несколько недель на Бахмутском направлении активизировались боевые действия. Так, наши бойцы проводят успешные контрнаступательные действия на флангах.

К примеру, 9 июня украинские военные смогли продвинуться до 1400 метров на разных участках на Бахмутском направлении.

Большую часть самого Бахмута контролируют оккупанты, однако бои за город продолжаются. По оценкам британской разведки, на каждые 48 см завоеванных захватчиками позиций, у них есть в среднем один убитый или раненый.

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