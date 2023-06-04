ЗСУ просунулись на Сватівському напрямку. Сирський розповів про бої на сході

Командувач відвідав українських захисників на передовій та зазначив, що ЗСУ не лише обороняються, але й контратакують.

За словами Сирського, окупанти посилили своє угруповування штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з в'язнів. Росіяни перейшли до наступальних дій районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Вони намагаються "продавити оборону" українських військ.

Сирський відзначив успішно роботу українських захисників, які в умовах штурмів змогли відкинути ворога та просунутися на різних ділянках.

"Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів", - зазначив генерал.

скриншот deepstatemap.live

Також Сирський повідомив, що бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу. Ймовірно, мова йде про лісову смугу на Бахмутському напрямку.

Фото: Сирський відвідав ЗСУ на передовій (t.me/militarymediacenter)

Ситуація на фронті

За даними українських військових, Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Окупанти змогли захопити значну частину міста, проте ЗСУ просуваються на флангах. Раніше Олександр Сирський заявив, що захисники намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення.

скриншот deepstatemap.live

При цьому у Нацгвардії повідомили, що окупанти на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу та переходять до оборони.

Як заявили у Генштабі ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 23 бойових зіткнення. Актині бої, як і раніше, точаться на сході.

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