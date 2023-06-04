ЗСУ просунулись на Сватівському напрямку. Сирський розповів про бої на сході

Українські військові успішно контратакували російських окупантів на Сватівському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися на 400 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.
Командувач відвідав українських захисників на передовій та зазначив, що ЗСУ не лише обороняються, але й контратакують.
За словами Сирського, окупанти посилили своє угруповування штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з в'язнів. Росіяни перейшли до наступальних дій районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Вони намагаються "продавити оборону" українських військ.
Сирський відзначив успішно роботу українських захисників, які в умовах штурмів змогли відкинути ворога та просунутися на різних ділянках.
"Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів", - зазначив генерал.
скриншот deepstatemap.live
Також Сирський повідомив, що бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу. Ймовірно, мова йде про лісову смугу на Бахмутському напрямку.
Фото: Сирський відвідав ЗСУ на передовій (t.me/militarymediacenter)
За даними українських військових, Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Окупанти змогли захопити значну частину міста, проте ЗСУ просуваються на флангах. Раніше Олександр Сирський заявив, що захисники намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення.
скриншот deepstatemap.live
При цьому у Нацгвардії повідомили, що окупанти на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу та переходять до оборони.
Як заявили у Генштабі ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 23 бойових зіткнення. Актині бої, як і раніше, точаться на сході.
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