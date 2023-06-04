ВСУ продвинулись на Сватовском направлении. Сырский рассказал о боях на востоке

Командующий посетил украинских защитников на передовой и отметил, что ВСУ не только обороняются, но и контратакуют.

По словам Сырского, оккупанты усилили свою группировку штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных. Россияне перешли к наступательным действиям в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное. Они пытаются "продавить оборону" украинских войск.

Сырский отметил успешно работу украинских защитников, которые в условиях штурмов смогли отбросить врага и продвинуться на разных участках.

"Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров", - отметил генерал.

скриншот deepstatemap.live

Также Сырский сообщил, что бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса. Вероятно, речь идет о лесистой местности на Бахмутском направлении.

Фото: Сырский посетил ВСУ на передовой (t.me/militarymediacenter)

Ситуация на фронте

По данным украинских военных, Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. Оккупанты смогли захватить значительную часть города, однако ВСУ продвигаются на флангах. Ранее Александр Сырский заявил, что защитники пытаются взять Бахмут в оперативное оцепление.

скриншот deepstatemap.live

При этом в Нацгвардии сообщили, что оккупанты на Бахмутском направлении почти потеряли инициативу и переходят к обороне.

Как заявили в Генштабе ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Актины бои по-прежнему идут на востоке.

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