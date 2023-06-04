ВСУ продвинулись на Сватовском направлении. Сырский рассказал о боях на востоке

Украинские военные успешно контратаковали российских оккупантов на Сватовском направлении. ВСУ удалось продвинуться на 400 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.
Командующий посетил украинских защитников на передовой и отметил, что ВСУ не только обороняются, но и контратакуют.
По словам Сырского, оккупанты усилили свою группировку штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных. Россияне перешли к наступательным действиям в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное. Они пытаются "продавить оборону" украинских войск.
Сырский отметил успешно работу украинских защитников, которые в условиях штурмов смогли отбросить врага и продвинуться на разных участках.
"Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров", - отметил генерал.
скриншот deepstatemap.live
Также Сырский сообщил, что бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса. Вероятно, речь идет о лесистой местности на Бахмутском направлении.
Фото: Сырский посетил ВСУ на передовой (t.me/militarymediacenter)
По данным украинских военных, Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. Оккупанты смогли захватить значительную часть города, однако ВСУ продвигаются на флангах. Ранее Александр Сырский заявил, что защитники пытаются взять Бахмут в оперативное оцепление.
скриншот deepstatemap.live
При этом в Нацгвардии сообщили, что оккупанты на Бахмутском направлении почти потеряли инициативу и переходят к обороне.
Как заявили в Генштабе ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Актины бои по-прежнему идут на востоке.
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