ЗСУ просунулись до 2 км на сході, а РФ збільшила обстріли. Ситуація на фронті за тиждень

Ситуація на сході

Так, українські війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

"На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога", - розповіла вона.

Тактика ворога

За даними Маляр, протягом тижня ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось.

Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів та випустив боєприпасів 315006.

"Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась", - констатувала заступник міністра оборони.

Ситуація на півдні

Як розповіла Маляр, за тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км

"Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км", - додала представниця Міноборони.

Маляр додала, якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде понад 10 тисяч обстрілів за тиждень.

"Це фактично цілодобово і щохвилини", - зазначила вона.

Втрати ворога

Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.



"Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше ніж у нас", - розповіла Маляр.

Крім того, авіація, ракетні війська та артилерія за минулий тиждень:

завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника;

знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога;

нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і БПЛА;

вразили 7 складів боєприпасів ворога.

Окрім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи.

Приміром 2 ворожих гелікоптери Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”.

Контрнаступ ЗСУ

Українські сили оборони ведуть контрнаступ на фронті, звільняючи територію від російських загарбників, котрі зайняли частину України під час масштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Наразі відомо про звільнення 8 населених пунктів Донецької та Запорізької областей.

Крім того, 24 червня стало відомо, що під Красногорівкою Донецької області ЗСУ вдалося звільнити кілька позицій, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року.