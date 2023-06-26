ВСУ продвинулись до 2 км на востоке, а РФ увеличила обстрелы. Ситуация на фронте за неделю

Ситуация на востоке

Так, украинские войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки.

"На каждом из направлений продвижения от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага", - рассказала она.

Тактика врага

По данным Маляр, в течение недели враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось.

Противник за прошедшую неделю на востоке совершил 6457 обстрелов и выпустил боеприпасы 315006.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось", - констатировала замминистра обороны.

Ситуация на юге

Как рассказала Маляр, за неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км.

"В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км", - добавила представитель Минобороны.

Маляр добавила, если сложить количество вражеских обстрелов на востоке и юге, то получится более 10 тысяч обстрелов в неделю.

"Это фактически круглосуточно и поминутно", - отметила она.

Потери врага

Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

"Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас", - рассказала Маляр.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия за прошлую неделю:

нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника;

уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага;

нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага по поводу впечатления нашей авиации и БПЛА;

поразили 7 складов боеприпасов врага.

Кроме того, уничтожены сотни единиц вражеской техники, среди которых танки, вертолеты, артиллерийские системы.

Например, 2 вражеских вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, а также 48 из 51 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Контрнаступление ВСУ

Украинские силы обороны ведут контрнаступление на фронте, освобождая территорию от российских захватчиков, которые заняли часть Украины во время масштабного вторжения в феврале 2022 года. На данный момент известно об освобождении 8 населенных пунктов Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, 24 июня стало известно, что под Красногоровкой Донецкой области ВСУ удалось освободить несколько позиций, которые находились под российской оккупацией с 2014 года.