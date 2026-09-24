ЗСУ прорвалися вперед одразу в трьох областях, - ISW

Сумська область

22 та 23 вересня російські війська продовжували наступальні дії на півночі регіону, однак ЗСУ не дали ворогу прорватися вперед.

Американські аналітики наголошують, що армія РФ зазнає чималих втрат через використання тактики інфільтрації на півночі області.

Окрім того, вказано, що окупанти завдали серії авіаударів по Сумах.

Харківська область

Протягом останніх днів окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

На цьому напрямку позиції українських і російських військ значною мірою перемішані, через що чітко визначити контроль над окремими ділянками місцевості складно.

Попри це, відомо, що Сили оборони нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Дані геолокації вказують, що українські сили відкинули ворога на захід від Калинового на північ від Куп'янська. Також повідомлялося про присутність українських військових поблизу Калинового та на північ від Кіндрашівки, що дозволяє покращувати позиції на флангах Куп'янська.

Донецька область

Бійці ЗСУ нещодавно мали успіхи в районі Часового Яру. Згідно з даними аналітиків, українські воїни просунулися у східній та центральній частинах Молочарки, що розташована на південний захід від Часового Яру та на північ від Костянтинівки.

Окрім того, зафіксовано просування українських військових на схід від Стінки, на північний схід від Костянтинівки.

На інших ділянках області українські військові нещодавно просунулися на південь та південний схід від Новопавлівки. Водночас російські війська або просунулися, або утримували позиції на південний схід від населеного пункту.

Запорізька область

Сили оборони прорвалися на південний схід від Олександрівки. Також українські військові просунулися або зберігали позиції у південній частині Оріхова. Водночас російські сили здійснили спробу проникнення на північний схід від міста.

Також відомо, що ЗСУ досі успішно перешкоджають російським логістичним операціям на окупованій частині Запорізької області.