ВСУ прорвались вперед сразу в трех областях, - ISW

Сумская область

22 и 23 сентября российские войска продолжали наступательные действия на севере региона, однако ВСУ не дали противнику продвинуться вперед.

Американские аналитики отмечают, что российская армия несет значительные потери из-за использования тактики инфильтрации на севере области.

Кроме того, сообщается, что оккупанты нанесли серию авиаударов по Сумам.

Харьковская область

В последние дни оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтвержденного продвижения не достигли.

На этом направлении позиции украинских и российских войск в значительной степени перемешаны, поэтому четко определить контроль над отдельными участками местности сложно.

В то же время известно, что Силы обороны недавно продвинулись на Купянском направлении. Данные геолокации указывают на продвижение украинских сил к западу от Калинового, к северу от Купянска. Также сообщалось о присутствии украинских военных вблизи Калинового и севернее Кондрашовки, что позволяет улучшить позиции на флангах Купянска.

Донецкая область

Бойцы ВСУ добились новых успехов в районе Часового Яра. Согласно данным аналитиков, украинские военные продвинулись в восточной и центральной частях Молочарки, расположенной юго-западнее Часового Яра и севернее Константиновки.

Кроме того, зафиксировано продвижение украинских военных к востоку от Стенки, к северо-востоку от Константиновки.

На других участках области украинские военные недавно продвинулись к югу и юго-востоку от Новопавловки. В то же время российские войска либо продвинулись, либо удерживали позиции юго-восточнее населенного пункта.

Запорожская область

Силы обороны недавно продвинулись к юго-востоку от Александровки. Также украинские военные продвинулись или сохраняли позиции в южной части Орехова. В то же время российские силы предприняли попытку проникновения к северо-востоку от города.

Также известно, что ВСУ продолжают препятствовать российским логистическим операциям на оккупированной части Запорожской области.