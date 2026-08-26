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Летіли сотні дронів: Міноборони РФ заявило про масштабну атаку ЗСУ

09:40 26.08.2026 Ср
2 хв
Під ударом опинилися чимало областей країни-агресорки
aimg Юлія Капітонова
Летіли сотні дронів: Міноборони РФ заявило про масштабну атаку ЗСУ Фото: ЗСУ здійснили нову масштабну атаку на РФ (Getty Images)
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Минулої ночі Сили оборони України скерували велику кількість ударних дронів на різні регіони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві стверджують, що відбивлаи повітряний напад ЗСУ з 20:00 25 серпня до 07:00 26 серпня.

Російське Міноборони заявило, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 426 українських безпілотників літакового типу.

Однак МО РФ традиційно не розкриває точну кількість БпЛА, яку Сили оборони застосували у межах нової атаки.

За заявою відомства, дрони фіксували над:

  • Бєлгородською областю;
  • Брянською областю;
  • Курською областю;
  • Орловською областю;
  • Калузькою областю;
  • Тульською областю;
  • Липецькою областю;
  • Воронезькою областю;
  • Тамбовською областю;
  • Рязанською областю;
  • Нижньогородською областю;
  • Волгоградською областю;
  • Ростовською областю;
  • Московським регіоном;
  • Краснодарським краєм;
  • окупованим українським Кримом.

Станом на ранок 26 серпня офіційно відомо, що вночі українські FP-1 одночасно атакували нафтопереробний завод у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській області.

Вибухи в районі підприємства пролунали приблизно о 03:40 ночі. Незабаром у мережі почали поширюватися кадри масштабної пожежі поблизу заводу.

До речі, Сили оборони України раніше вже атакували склад Wildberries у Котовську - це сталося 18 липня.

Окрім того, відомо, що за лічені місяці Україна встигла підбити майже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ці удари стали частиною системної кампанії проти паливної інфраструктури ворога.

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