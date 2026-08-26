Летіли сотні дронів: Міноборони РФ заявило про масштабну атаку ЗСУ

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Минулої ночі Сили оборони України скерували велику кількість ударних дронів на різні регіони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У ворожому оборонному відомстві стверджують, що відбивлаи повітряний напад ЗСУ з 20:00 25 серпня до 07:00 26 серпня. Російське Міноборони заявило, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 426 українських безпілотників літакового типу. Однак МО РФ традиційно не розкриває точну кількість БпЛА, яку Сили оборони застосували у межах нової атаки. За заявою відомства, дрони фіксували над: Бєлгородською областю;

Брянською областю;

Курською областю;

Орловською областю;

Калузькою областю;

Тульською областю;

Липецькою областю;

Воронезькою областю;

Тамбовською областю;

Рязанською областю;

Нижньогородською областю;

Волгоградською областю;

Ростовською областю;

Московським регіоном;

Краснодарським краєм;

окупованим українським Кримом. Станом на ранок 26 серпня офіційно відомо, що вночі українські FP-1 одночасно атакували нафтопереробний завод у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській області. Вибухи в районі підприємства пролунали приблизно о 03:40 ночі. Незабаром у мережі почали поширюватися кадри масштабної пожежі поблизу заводу.