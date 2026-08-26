Летіли сотні дронів: Міноборони РФ заявило про масштабну атаку ЗСУ
Минулої ночі Сили оборони України скерували велику кількість ударних дронів на різні регіони Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.
У ворожому оборонному відомстві стверджують, що відбивлаи повітряний напад ЗСУ з 20:00 25 серпня до 07:00 26 серпня.
Російське Міноборони заявило, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 426 українських безпілотників літакового типу.
Однак МО РФ традиційно не розкриває точну кількість БпЛА, яку Сили оборони застосували у межах нової атаки.
За заявою відомства, дрони фіксували над:
- Бєлгородською областю;
- Брянською областю;
- Курською областю;
- Орловською областю;
- Калузькою областю;
- Тульською областю;
- Липецькою областю;
- Воронезькою областю;
- Тамбовською областю;
- Рязанською областю;
- Нижньогородською областю;
- Волгоградською областю;
- Ростовською областю;
- Московським регіоном;
- Краснодарським краєм;
- окупованим українським Кримом.
Станом на ранок 26 серпня офіційно відомо, що вночі українські FP-1 одночасно атакували нафтопереробний завод у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській області.
Вибухи в районі підприємства пролунали приблизно о 03:40 ночі. Незабаром у мережі почали поширюватися кадри масштабної пожежі поблизу заводу.
До речі, Сили оборони України раніше вже атакували склад Wildberries у Котовську - це сталося 18 липня.
Окрім того, відомо, що за лічені місяці Україна встигла підбити майже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ці удари стали частиною системної кампанії проти паливної інфраструктури ворога.