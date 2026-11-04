ЗСУ прорвалися вперед одразу у двох областях, - ISW

Українські війська нещодавно відновили контроль над позиціями або закріпилися на північ від Сум. Про це свідчать геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 1 листопада. На них зафіксовано російський удар по українській позиції на південний захід від Андріївки. Раніше російські джерела заявляли, що цей район перебуває під контролем їхніх військ.

На північному сході Харківської області та на південний схід від Великого Бурлука російські військові нещодавно намагалися проникнути на українські позиції. Зокрема, геолокаційне відео від 2 листопада підтверджує український удар по російських позиціях на південь від Хрипунів, що на північний схід від Харкова. За оцінкою ISW, йому передувала російська спроба інфільтрації.

2 та 3 листопада російські війська атакували на Куп'янському напрямку, однак не змогли просунутися. Водночас українські захисники проводили контратаки на північ від Куп'янська.

За даними джерела, пов'язаного із Західним угрупованням військ РФ, 3 листопада російські сили продовжували наступ на Боровському напрямку. Українські військові, своєю чергою, контратакували на північний схід від Борової. Водночас ISW не виявив підтверджень просування росіян на цій ділянці фронту.

На Лиманському напрямку 2 та 3 листопада російські війська також продовжували штурмові дії, зокрема в самому місті та поблизу нього. Однак їхні спроби не принесли результату, тоді як українські сили контратакували на північний схід і південний схід від Лимана.

Крім того, ISW виявив нові докази попереднього просування українських військ у Піскунівці та Рай-Олександрівці - населених пунктах на північний схід і південний схід від Слов'янська відповідно.

Поблизу Костянтинівки та на південний захід від Дружківки, вздовж річки Казенний Торець, російські війська 2 та 3 листопада зосередили свої атаки. Проте просунутися на цих ділянках їм не вдалося.

На Добропільському напрямку протягом цих двох днів росіяни провели найменшу кількість штурмів щонайменше з 1 серпня 2026 року. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, 2 та 3 листопада окупанти здійснили там загалом 13 атак.

3 листопада ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Новопавлівському напрямку.

На Олександрівському напрямку 2 та 3 листопада російські війська проводили обмежені наступальні операції, однак не досягли успіхів.

На Гуляйпільському напрямку окупанти також продовжували наступати 2 та 3 листопада, проте підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Водночас 2 листопада російський військовий блогер заявив про нібито просування російських сил на захід від Гіркого, що розташоване на захід від Гуляйполя.

На заході Запорізької області російські війська 2 та 3 листопада продовжували наступальні дії, але не змогли підтвердити жодних територіальних здобутків. На цій ділянці ЗСУ проводили контратаки на південь від Оріхова.