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ЗСУ прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні в Курській області

Фото: ЗСУ прорвали російський кордон в Курський області ще в одному місці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ЗСУ прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області. Прорив здійснили підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію управління комунікацій командування ДШВ ЗСУ в Telegram.

"Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ", - йдеться в повідомленні.

В управлінні комунікацій не уточнюють, де саме в Курській області був прорваний фронт.

На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ знищують опорний пункт противника.

Операція в Курській області

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Крім того, у полон було захоплено близько 600 російських військових.

Росія 11 вересня розпочала контрнаступ у Курській області та заявила, що швидко відбила близько 63 кв. км біля українських військ на лівому фланзі зайнятої Києвом території.

Після цього ЗСУ вдарили з півдня по цьому угрупуванню та зайняли населений пункт Веселе. Це був перший прорив російського кордону в Курській області з початку операції у серпні.

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Курська областьВійна Росії проти України