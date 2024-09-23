ЗСУ прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні в Курській області

"Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ", - йдеться в повідомленні.

В управлінні комунікацій не уточнюють, де саме в Курській області був прорваний фронт.

На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ знищують опорний пункт противника.

Операція в Курській області

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Крім того, у полон було захоплено близько 600 російських військових.

Росія 11 вересня розпочала контрнаступ у Курській області та заявила, що швидко відбила близько 63 кв. км біля українських військ на лівому фланзі зайнятої Києвом території.

Після цього ЗСУ вдарили з півдня по цьому угрупуванню та зайняли населений пункт Веселе. Це був перший прорив російського кордону в Курській області з початку операції у серпні.