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ВСУ прорвали еще один участок фронта на границе в Курской области

Фото: ВСУ прорвали российскую границу в Курской области еще в одном месте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ВСУ прорвали один участок фронта на российской границе в Курской области. Прорыв совершили подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию управления коммуникаций командования ДШВ ВСУ в Telegram.

"Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ", - говорится в сообщении.

В управлении коммуникаций не уточняют, где именно в Курской области был прорван фронт.

На видео зафиксирована проработка проходов в инженерных заграждениях, мероприятие десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШУ уничтожают опорный пункт противника.

Операция в Курской области

Напомним, ВСУ приступили к операции в Курской области 6 августа. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на 27 августа было взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Кроме того, в плен было захвачено около 600 российских военных.

Россия 11 сентября начала контрнаступление в Курской области и заявила, что быстро отразила около 63 кв. км у украинских войск на левом фланге занятой Киевом территории.

После этого ВСУ ударили с юга по этой группировке и заняли населенный пункт Веселое. Это был первый прорыв русской границы в Курской области с начала операции в августе.

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