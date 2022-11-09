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ЗСУ продовжують відтісняти ворога на півдні, але словам росіян не можна вірити, - Маляр

Фото: Гнна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Сили оборони продовжують витісняти ворога на півдні та сході. Однак словам росіян не можна вірити, зокрема щодо відступу з Херсона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Вона зазначила, що треба бути завжди готовим до будь-чого з боку окупантів.

"Ви можете не сумніватися в діях наших сил оборони. Вони продовжують поступово витісняти ворога з тимчасово окупованих територій - як на сході, так і на півдні", - заявила вона.

При цьому Маляр нагадала, що необхідно дочекатися офіційних заяв Генштабу та не робити "фальстартів перемог".

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки що рано говорити про те, що окупанти покинули місто.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що оголошення про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є "жестом доброї волі" чи "подарунком" з боку Росії.

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Херсон