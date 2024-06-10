ВСУ продолжают сдерживать врага, на Покровском направлении ситуация напряженная, - Генштаб
На фронте Силы обороны Украины сдерживают вражеские штурмы и не дают оккупантам продвигаться на разных направлениях, боевые действия продолжаются. Самым горячим остается Покровское направление, где ситуация определена защитниками как напряженная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании предоставили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22.30 9 июня.
Российские обстрелы
Российские оккупанты нанесли по территории Украины 3 ракетных удара с применением 3 ракет и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов (УАБов).
Также враг задействовал при атаках 529 дронов-камикадзе.
Кроме того, рассказали в Генштабе, захватчики совершили 2888 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.
Ситуация на фронте
Отмечается, что с начала суток и до вечера воскресенья на фронте произошло 73 боевых столкновения.
На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений без успеха противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать подразделения ВСУ в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого.
На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.
"Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируемая. Продолжаются две вражеские атаки в районах Песчаного и Грековки", - передали в Генштабе.
На Северском направлении оккупанты безуспешно атаковали позиции Сил обороны в районе Выемки.
На Краматорском направлении было 9 боевых столкновений. Отмечается, что наибольшую активность оккупанты проявляли в Ивановском районе, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.
На Покровском направлении агрессор 27 раз атаковал позиции ВСУ в районах Прогресса, Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки.
"18 атак отбито, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения врага вглубь территории Украины", - говорится в отчете.
На Кураховском направлении враг 8 раз атаковал позиции ВСУ в районах Парасковеевки и Красногоровки. 7 атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.
На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений.
"Всего с начала суток враг четыре раза безуспешно пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потери позиций и территорий не допущены", - отмечается в отчете Генштаба.
В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Удары по силам врага
Подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии ВСУ с начала суток 9 мая и до вечера были нанесены удары:
- по 3 районам сосредоточения личного состава и военной техники,
- по 1 средству ПВО,
- по 2 средствам артиллерии,
- по радиолокационной станции оккупантов,
- по составу БК врага.
Ранее сообщалось, что по данным Генштаба, российские потери за прошедшие сутки на фронте составили более 1200 солдат. Общие потери оккупантов на сегодня достигают уже около 518 560 человек.
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