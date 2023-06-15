ЗСУ продовжують просування під Вугледаром, - командувач Тарнавський

"Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває", - повідомив Тарнавський.

Ситуація під Вугледаром

Нагадаємо, що бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців уже понад пів року тримають Вугледар під контролем.

Фото: Вугледар, Донецька область (deepstatemap.live)

Останніми днями за даними Об'єднаного прес-центру Таврійського спрямування, під Вугледаром українські сили просунулися на відстань до 1 кілометра.

Український контрнаступ

За офіційними повідомленнями, українські військові просуваються на Бахмутському, Торецькому та Бердянському напрямах. За тиждень вони взяли під контроль сім населених пунктів - три у Запорізькій області та чотири у Донецькій.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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