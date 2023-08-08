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ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках фронту, - Генштаб

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Україна, Вівторок 08 серпня 2023 08:25
ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках фронту, - Генштаб Фото: Контрнаступ ЗСУ триває на трьох ділянках фронту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.

"Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

За його словами, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, південно-східніше Малої Токмачки та північніше Роботиного. "Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - повідомив Ковальов.

Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. "Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ почався на початку червня 2023 року. Їм, зокрема, вдалося досягти успіху на південному сході, де вони деокупували низку населених пунктів.

Водночас, частина сил перебуває в обороні, оскільки російська армія також намагається наступати та зосередила велике угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, українські військові протягом минулого тижня змогли стримати усі спроби наступу росіян і не дали їм просунутися.

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