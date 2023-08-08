ВСУ продолжают наступление на трех направлениях фронта, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сведение спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева во время телемарафона.

"Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

По его словам, на Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки, юго-восточнее Малой Токмачки и севернее Работино. "Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - сообщил Ковалев.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. "Противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Им, в частности, удалось добиться успеха на юго-востоке, где они деоккупировали ряд населенных пунктов.

В то же время часть сил находится в обороне, поскольку российская армия также пытается наступать и сосредоточила большую группировку на Лимано-Купянском направлении.