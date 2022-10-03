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ВСУ продолжают наступление в нескольких областях. Бои продолжаются, - Зеленский

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 23:55
ВСУ продолжают наступление в нескольких областях. Бои продолжаются, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что перспектива этих боевых действий остается очевидной:

  • все больше россиян пытается сбежать;
  • все больше потерь терпит вражеская армия;
  • все большее понимание того, что РФ совершила ошибку, пойдя войной против Украины.

"Это бессмысленная война для России, в которой невозможно победить. Невозможно победить украинский народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет", - добавил президент.

Напомним, в Пентагоне рассказали, что ВСУ сейчас удается достигать своих стратегических целей - вести контрследующие действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

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