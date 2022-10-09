ЗСУ продовжують наступ біля Сватового, а окупанти атакують біля Бахмуту та Авдіївки (мапи)

Лінія "Оскол - Кремінна"

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції з Харківської області у напрямку Сватового. Окупанти продовжили обстріли Куп'янська та найближчих населених пунктів. Російські війська здійснювали планові артилерійські, авіаційні та ракетні удари на сході України в районі Харкова, Богодухова та Ізюма.

При цьому російські окупанти продовжують зазнавати втрат особового складу в Луганській області. Так, 8 жовтня Генштаб України повідомив, що російські війська доправили 300 поранених у шпиталь у Луганській області.

Херсонська область

За даними ISW, 8 жовтня російські війська продовжували займати оборонні позиції у Херсонській області. В ОК "Південь" уточнили, що російські сили продовжують обстрілювати райони вздовж лінії зіткнення, щоб запобігти просуванню українських військ, і розпочали створення нових рубежів оборони в Бериславському та Новокахівському районах.

При цьому ЗСУ продовжують консолідуватися вздовж лінії фронту в районі Давидового Броду та Малої Олександрівки.

Також повідомляється про бої, що продовжуються, на північ і північний захід від міста Херсон, поблизу українського плацдарму на річці Інгулець і на північний схід від Берислава 8 жовтня. Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили атаку російських військ за 20 км на північний захід від міста Херсона. При цьому російські війська безуспішно намагалися просунутися в районі Давидового Броду та Малої Олександрівки.

При цьому ЗСУ продовжили операцію з перехоплення військ у Херсонській області для підтримки південного контрнаступу. Українські війська завдали ударів по трьох скупченнях російської живої сили та техніки, а також по логістичному пункту у Бериславському районі. Також українська авіація завдала ударів по російських системах ППО у Бериславському та Каховському районах. На геолокаційних знімках видно, що українські сили, ймовірно, завдали удару по п'яти сховищам ПММ біля Киселівки Білозерського району. Повідомляється, що українські сили збили російський безпілотник "Орлан-10" у Бериславському районі.

Донбас

Російські сили продовжували завдавати ударів по всій Донецькій області 8 жовтня. Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські наземні атаки на Бахмут та навколо нього в районі Білогорівки, Бахмутського та Червоної Гори на півночі, а також Майорська, Зайцевого - на півдні. Український Генштаб також повідомив, що українські сили відбивали наземні атаки російських військ у районі Авдіївки у районі Першотравневого, Веселого, Кам'янки та Невельського, а також у західній частині Донецької області у районі Перемоги, Красногорівки та Новомихайлівки.

Українські сили, ймовірно, завдавали ударів по залізничних станціях у тилу Росії в Донецькій області 8 жовтня. Зокрема, ЗСУ завдали удару по залізничній станції в Іловайську Донецької області, пошкодивши три цистерни з дизельним паливом для потягів та технічне приміщення станції.