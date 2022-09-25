Як змінилась мапа бойових дій в Україні за 7 місяців війни (відео)

Українські військові показали, як змінилась карта боїв в Україні за 7 місяців війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

На відео, що триває 10 секунд, добре видно наслідки успішного контрнаступу українських військових по визволенню окупованих територій.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 700 військовослужбовців.

При цьому втрати ЗСУ у війні проти Росії становлять понад 9 тисяч осіб. Проте Міноборони поки що не може назвати точну цифру через неможливість підрахунку загиблих бійців у Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.