ВСУ продолжают наступление возле Сватово, а оккупанты атакуют у Бахмута и Авдеевки (карты)

Линия "Оскол - Кременная"

ВСУ продолжали контрнаступательные операции из Харьковской области в направлении Сватово. Оккупанты продолжили обстрелы Купянска и ближайших населенных пунктов. Российские войска продолжали плановые артиллерийские, авиационные и ракетные удары на востоке Украины в районе Харькова, Богодухова и Изюма.

При этом российские оккупанты продолжают нести потери личного состава в Луганской области. Так, 8 октября Генштаб Украины сообщил, что российские войска доставили 300 раненых в госпиталь в Луганской области.

Херсонская область

По данным ISW, 8 октября российские войска продолжали занимать оборонительные позиции в Херсонской области. В ОК "Юг" уточнили, что российские силы продолжают обстреливать районы вдоль линии соприкосновения, чтобы предотвратить продвижение украинских войск, и приступили к созданию новых рубежей обороны в Бериславском и Новокаховском районах.

При этом ВСУ продолжают консолидироваться вдоль линии фронта в районе Давидова Брода и Малой Александровки.

Также сообщается о продолжающихся боях к северу и северо-западу от города Херсон, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к северо-востоку от Берислава 8 октября. Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили атаку российских войск в 20 км к северо-западу от города Херсона. При этом российские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Давидова Брода и Малой Александровки.

При этом ВСУ продолжили операцию по перехвату войск в Херсонской области для поддержки южного контрнаступления. Украинские войска нанесли удары по трем скоплениям российской живой силы и техники, а также по логистическому пункту в Бериславском районе. Также украинская авиация нанесла удары по российским системам ПВО в Бериславском и Каховском районах. На геолокационных снимках видно, что украинские силы, вероятно, нанесли удар по пяти хранилищам ГСМ возле Киселевки Белозерского района. Сообщается, что украинские силы сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Бериславском районе.

Донбасс

Российские силы продолжали наносить удары по всей Донецкой области 8 октября. Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские наземные атаки на Бахмут и вокруг него в районе Белогоровки, Бахмутского и Красной Горы на севере, а также Майорска, Зайцево - на юге. Украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы отражали наземные атаки российских войск в районе Авдеевки в районе Первомайского, Веселого, Каменки и Невельского, а также в западной части Донецкой области в районе Победы, Красногоровки и Новомихайловки.

Украинские силы, вероятно, наносили удары по железнодорожным станциям в тылу России в Донецкой области 8 октября. В частности, ВСУ нанесли удар по железнодорожной станции в Иловайске Донецкой области, повредив три цистерны с дизельным топливом для поездов и техническое помещение станции.