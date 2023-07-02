ЗСУ продовжують контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують контрнаступ біля Бахмута та в Запорізькій області - на заході регіону Сили оборони використовують невеликі диверсійні групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

1 липня російські війська продовжили обмежені наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського (16 км на північний захід від Сватового), Невського (18 км на північний захід від Кремінної), Діброви (6 км на південний захід від с. Кремінна) та Серебрянського лісового масиву (11 км на південь від Кремінної).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 червня, видно, як частини російського 104-го десантно-штурмового полку (76-ї повітряно-десантної дивізії) завдають ударів по українських позиціях на південний схід від Діброви. Російські військові блогери стверджували, що 30 червня українські війська безуспішно намагалися контратакувати біля Торського (16 км на захід від Кремінної), а 1 липня російські ВДВ продовжили штурм лісових масивів поблизу Кремінної.

Бої на Донбасі

1 липня українські війська продовжували вести наземні атаки навколо Бахмута. Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська просувалися з Привілля (10 км на північний захід від Бахмута) вздовж траси E40 і поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Бахмута, Веселого (20 км на північний схід від Бахмута), Залізнянського (13 км на північ від Бахмута), Ягідного (2 км на північ від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

30 червня російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), в результаті чого російські сили відступили приблизно на 150 метрів, а також поблизу Зайцевого (22 км на південь від Бахмута) і Горлівки (26 км на південь від Бахмута).

Російські війська продовжують наносити обмежені наземні удари та перекидати елементи ВДВ у район Бахмута. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута). Російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакували поблизу Роздолівки (19 км на північ від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська перекинули невизначений полк ВДВ з Лиманського напрямку в райони на північ від Бахмута та зосереджують найкращі сили Росії на Бахмутському напрямку.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 червня, видно, як підрозділи 137-го десантно-штурмового полку 106-ї дивізії ВДВ діють на південь від Роздолівки. На кадрах, опублікованих 30 червня, нібито видно підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот) і добровольчої розвідувально-штурмової бригади "Олександр Невський", які діють поблизу Соледара (12 км на північний схід від Бахмута).

Російські війська продовжували наносити обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 1 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно проводили штурмові операції поблизу Мар’їнки, Побєди (5 км на південний захід від Донецька) і Новомихайлівки (30 км на південний захід від Донецька), а українські війська здійснили обмежене просування в напрямку Пісків (9 км на південний захід від Авдіївки).

Російське МО стверджувало, що російські війська відбили українські атаки біля Ласточкиного (4 км на північний захід від Авдіївки), Веселого (3 км на північний схід від Авдіївки) та Первомайського. Опубліковані 1 липня геолокаційні кадри показують, як українські безпілотники завдають ударів по чеченським силам "Ахмат" поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

1 липня російські війська продовжили контратаку на нещодавно звільнені українські позиції на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували Рівнопіль (11 км на південний захід від Великої Новосілки).

Міністерство оборони Росії заявило, що сили так званої "ДНР" "Восток" відбили дві українські атаки в районі Старомайорського (10 км на південний захід від Великої Новосілки) і що російські війська зупинили в цьому районі дві українські диверсійно-розвідувальні груп.

Речник ЗСУ капітан Валерій Шершень заявив, що українські війська продовжують укріплення звільнених рубежів і проводять розмінування територій на загальному Таврійському (Запорізькому) напрямку. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили успішно просунулися в напрямку Приютного (17 км на південний захід від Великої Новосілки) та в районі Новодонецького (15 км на південний схід від Великої Новосілки).

1 липня українські війська продовжили контрнаступ на заході Запорізької області. Кремлівський військовий блогер стверджує, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Роботиного (14 км на південь від Оріхова) і просунулися на ділянці глибиною до 1,5 км і шириною до 6 км.

Інший "воєнкор" стверджував, що українські сили чисельністю до взводу атакували в напрямку Роботиного і все ще перебувають щонайменше за 1,5 км на північ від Роботиного станом на 1 липня, і що українські сили періодично вступають у бій з елементами 810-ї окремої морської піхотної бригади Чорноморського флоту в площі. 810-та морська піхотна бригада зазнала значної деградації під час невдалих штурмів Вугледара взимку-навесні 2022-2023 років.

Російське МО заявило, що російські війська відбили українську диверсійно-розвідувальну групу поблизу Роботиного. Російські джерела стверджували, що бої тривають на північ від Роботиного і що П’ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова) залишаються спірною "сірою зоною".

Російські джерела стверджували, що невеликі українські штурмові групи намагалися звільнити П’ятихатки, але не мали успіху через вогонь російської артилерії. Російські джерела відзначають, що українські сили діють невеликими диверсійно-розвідувальними групами і не використовують багато бронетехніки в західній Запорізькій області.

Російські джерела стверджували, що українські сили завдали ракетних ударів по Бердянську 1 липня. Російські джерела стверджували, що російські війська збили обидві ракети над Бердянськом. ISW переглянула знімки аеродрому в Бердянську 1 липня і не помітила жодних ознак пошкодження російських вертольотів на аеродромі.

Російські процедури безпеки на мосту через Керченську протоку, ймовірно, уповільнюють логістику з Росії до окупованого Криму. Окупаційний міністр транспорту Криму Микола Лукашенко 1 липня заявив, що на під'їзді до Керченського мосту в Краснодарському краї утворився великий затор і чекання на перевірку безпеки становить до двох годин.

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