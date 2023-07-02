ВСУ продолжают контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях: карты боев ISW

ВСУ продолжают контрнаступление возле Бахмута и в Запорожской области – на западе региона Силы обороны используют небольшие диверсионные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

1 июля российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на линии Сватово-Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (16 км северо-западнее Сватового), Невского (18 км северо-западнее Кременной), Дибровы (6 км юго-западнее с. Кременная) и Серебрянского лесного массива (11 км к югу от Кременной).

На геолокационных кадрах, опубликованных 30 июня, видно, как части российского 104-го десантно-штурмового полка (76-й воздушно-десантной дивизии) наносят удары по украинским позициям юго-восточнее Дибровы. Российские военные блоггеры утверждали, что 30 июня украинские войска безуспешно пытались контратаковать возле Торского (16 км к западу от Кременной), а 1 июля российские ВДВ продолжили штурм лесных массивов близ Кременной.

Бои на Донбассе

1 июля украинские войска продолжали проводить наземные атаки вокруг Бахмута. Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска продвигались из Привилегии (10 км к северо-западу от Бахмута) вдоль трассы E40 и близ Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Министерство обороны России (МО) и другие российские источники утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Бахмута, Веселого (20 км северо-восточнее Бахмута), Железнянского (13 км севернее Бахмута), Ягодного (2 км севернее Бахмута) ) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

30 июня российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Раздолевки (19 км к северо-востоку от Бахмута), в результате чего российские силы отступили примерно на 150 метров, а также вблизи Зайцева (22 км к югу от Бахмута) и Горловки (26 км к югу от Бахмута).

Российские войска продолжают наносить ограниченные наземные удары и перебрасывать элементы ВДВ в район Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Богдановки (8 км северо-западнее Бахмута) и Хромового (непосредственно западнее Бахмута). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атаковали вблизи Роздоловки (19 км к северу от Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска перебросили неопределенный полк ВДВ с Лиманского направления в районы севернее Бахмута и сосредоточивают лучшие силы России на Бахмутском направлении.

На геолокационных кадрах, опубликованных 30 июня, видно, как подразделения 137-го десантно-штурмового полка 106-й дивизии ВДВ действуют к югу от Раздолевки. На кадрах, опубликованных 30 июня, якобы видны подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот) и добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Александр Невский", действующие вблизи Соледара (12 км к северо-востоку от Бах. .

Российские войска продолжали наносить ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 1 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка).

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска безуспешно проводили штурмовые операции вблизи Марьинки, Победы (5 км юго-западнее Донецка) и Новомихайловки (30 км юго-западнее Донецка), а украинские войска совершили ограниченное продвижение в направлении Песков (9). км к юго-западу от Авдеевки).

Российское МО утверждало, что российские войска отразили украинские атаки у Ласточкиного (4 км северо-западнее Авдеевки), Веселого (3 км северо-восточнее Авдеевки) и Первомайского. Опубликованные 1 июля геолокационные кадры показывают, как украинские беспилотники наносят удары по чеченским силам "Ахмат" вблизи Марьинки.

"Южная ось"

1 июля российские войска продлили контратаку на недавно уволенные украинские позиции на административной границе между Донецкой и Запорожской областями. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали Ровнополь (11 км юго-западнее Великой Новоселки).

Министерство обороны России заявило, что силы так называемой "ДНР" "Восток" отразили две украинские атаки в районе Старомайорского (10 км юго-западнее Великой Новоселки) и что российские войска остановили в этом районе две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Представитель ВСУ капитан Валерий Шершень заявил, что украинские войска продолжают укрепление освобожденных рубежей и проводят разминирование территорий на общем Таврическом (Запорожском) направлении. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские силы успешно продвинулись в направлении Приютного (17 км юго-западнее Великой Новоселки) и в районе Новодонецкого (15 км юго-восточнее Великой Новоселки).

1 июля украинские войска продлили контрнаступление на западе Запорожской области. Кремлевский военный блоггер утверждает, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия в направлении Роботиного (14 км южнее Орехова) и продвинулись на участке глубиной до 1,5 км и шириной до 6 км.

Другой "военкор" утверждал, что украинские силы численностью к взводу атаковали в направлении Роботиного и все еще находятся по меньшей мере в 1,5 км к северу от Роботиного по состоянию на 1 июля, и что украинские силы периодически вступают в бой с элементами 810-й отдельной морской. пехотная бригада Черноморского флота в площади. 810-я морская пехотная бригада испытала значительную деградацию во время неудачных штурмов Угледара зимой-весной 2022-2023 годов.

Российское МО заявило, что российские войска отразили украинскую диверсионно-разведывательную группу вблизи Роботиного. Российские источники утверждали, что бои продолжаются севернее Роботиного и что Пятихатки (25 км юго-западнее Орехова) остаются спорной "серой зоной".

Российские источники утверждали, что небольшие украинские штурмовые группы пытались освободить Пятихатки, но не имели успеха из-за огня русской артиллерии. Российские источники отмечают, что украинские силы действуют небольшими диверсионно-разведывательными группами и не используют многие бронетехники в Западной Запорожской области.

Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли ракетные удары по Бердянску 1 июля. Российские источники утверждали, что российские войска сбили обе ракеты над Бердянском. ISW посмотрела снимки аэродрома в Бердянске 1 июля и не заметила никаких признаков повреждения российских вертолетов на аэродроме.

Российские процедуры безопасности на мосту через Керченский пролив, вероятно, замедляют логистику из России в оккупированный Крым. Оккупационный министр транспорта Крыма Николай Лукашенко 1 июля заявил, что на подъезде к Керченскому мосту в Краснодарском крае образовалась большая пробка и ожидание проверки безопасности составляет до двух часов.

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