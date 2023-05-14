ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW

Російський блогер заявив, що ЗСУ зайняли нові позиції на околиці Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і відтіснили окупантів у цьому районі за канал Сіверський Донець - Донбас. Він також заявив, що українські сили просувалися у бік Кліщівки (7 км на південний захід від Бахмута) з боку Предтечино (16 км на південний захід від Бахмута).

Станом на 13 травня експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження цих додаткових успіхів ЗСУ на південний захід від Бахмута. За оцінкою ISW станом на 13 травня, під час недавніх контратак українські сили звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута. Російські джерела поширили кадри, що показують наслідки недавньої контратаки українських військ на російські позиції в районі Майорська (20 км на південний захід від Бахмута), і заявили, що відбили атаки.

Ключові висновки ISW: