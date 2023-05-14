ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
Українські війська продовжують контратаки в районі Бахмута й змогли зайняти нові позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російський блогер заявив, що ЗСУ зайняли нові позиції на околиці Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і відтіснили окупантів у цьому районі за канал Сіверський Донець - Донбас. Він також заявив, що українські сили просувалися у бік Кліщівки (7 км на південний захід від Бахмута) з боку Предтечино (16 км на південний захід від Бахмута).
Станом на 13 травня експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження цих додаткових успіхів ЗСУ на південний захід від Бахмута. За оцінкою ISW станом на 13 травня, під час недавніх контратак українські сили звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута. Російські джерела поширили кадри, що показують наслідки недавньої контратаки українських військ на російські позиції в районі Майорська (20 км на південний захід від Бахмута), і заявили, що відбили атаки.
Ключові висновки ISW:
- Російські ЗМІ повідомили, що два російські вертольоти Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35 зазнали аварії в Брянській області 13 травня, що, за твердженням деяких російських джерел, було викликано діями української ППО.
- Російські джерела стверджували, що 12 і 13 травня ЗСУ завдали ударів по тилових районах Луганської області за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow, що викликало підвищену стурбованість РФ.
- Колишній командувач Тихоокеанського флоту адмірал Сергій Авакянц отримав призначення очолити нову російську організацію з формування сил під назвою "Воїн".
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Сватового.
- Російські війська досягли незначних успіхів у межах Бахмута і продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк.
- Російські сили обстріляли українські позиції на півдні України на захід від Гуляйполя.
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Нагадаємо, раніше українські військові показали фрагменти жорсткого бою під час штурму на Донеччині.
До того ж командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський також зазначив, що українські військові успішно просуваються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку.
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