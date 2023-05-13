ЗСУ успішно рухаються вперед на деяких ділянках, - Сирський про Бахмутський напрямок

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського.

"Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!", - написав командувач Східного угруповання.

Як відзначив Сирський, наші воїни завдають ворогу втрат в живій силі й техніці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з повідомленням Міноборони України, українські військові просунулися на 2 км уперед на Бахмутському напрямку.

Як розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, наші воїни продовжують відкидати ворога й за добу просунулись ще на 300 метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.