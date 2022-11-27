ЗСУ продовжують досягати успіхів на лінії Сватове-Кремінна: карти боїв

Контрнаступ на заході Луганської області

26 листопада російські війська продовжують оборону від контрнаступу українських військ на лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що російські війська ведуть активну оборону на північний захід від Сватового в напрямку Куп’янська та на захід від Кремінної в напрямку Лиману.

Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що російські війська відбили українські атаки на Коломийчиху і Площанку. Луганський обласний голова Сергій Гайдай зазначив, що українські війська продовжують досягати успіхів навколо Сватового та Кремінної, частково через низьку якість і неузгодженість мобілізованих російських новобранців, які діють у цьому районі. Він додав, що українські війська додатково обороняються від постійних атак Росії на Білогорівку, що за 10 км на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжують наступальні дії навколо Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми біля Бахмута, в районі Опитного, Соледару, Бахмутського та Яковлівки. Російський військовий блогер опублікував контрольну карту місцевості, стверджуючи, що російські війська контролюють Опитне, хоча ISW не знайшло візуальних доказів, які б підтверджували це твердження. Російські та українські джерела продовжують стверджувати, що брудна погода сповільнює операції в районі Бахмута. Водночас, російський військовий блогер заявив, що на південній околиці Бахмута тривають запеклі бої між українськими та російськими військами.

Також російські війська продовжили наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ росіян у 23 км на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Красногорівки та Невельського. За словами одного з російських військових блогерів, війська окупантів також продовжили наступ у напрямку Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки). Крім цього, на відео з геолокацією, опублікованому 26 листопада, видно, як українські війська завдають ударів по наступаючим російським танкам на південний захід від Новоселівки Другої, що за 9 км від Авдіївки.

Аналітики стверджують, що російські війська продовжують вести оборонні дії на заході Донецької та сході Запорізької областей. Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили відбили українські контратаки в межах поблизу Микільського та Времівки на заході Донецької області. А у Генштабі України повідомили, що російські війська продовжили звичайні артилерійські та авіаудари вздовж лінії зіткнення в Донецькій та Запорізькій областях.

Ситуація на Півдні

Російські війська продовжують будівництво укріплень у східній частині Херсонської області та ведуть звичайний артилерійський вогонь по районах на правому березі річки Дніпро. У Генштабі України повідомили, що російські війська зміцнюють свої позиції вздовж невизначеної берегової лінії, ймовірно маючи на увазі до узбережжя Чорного моря і готують оборону в глибину.

Повідомляється, що російські війська переміщують системи РСЗВ і С-300 ближче до Херсона, що вказує на те, що російські війська можуть мати намір збільшити темпи ракетних і зенітних ракетних ударів по наземних цілях на північ від річки Дніпро в найближчі дні. Українські офіційні особи повідомили, що російські сили обстріляли Херсон, Антонівку, Чорнобаївку та Берислав – усі на правому березі Дніпра.

Українські війська продовжують завдавати ударів по зосередженню російських військ і військових засобів у російських тилових районах на півдні України. У Генштабі України повідомили, що українські війська завдали ударів по складу боєприпасів у Мелітополі - поранено 50 російських військовослужбовців, та по двох складах у Василівському районі - поранено 130 осіб та знищено 7 одиниць техніки. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 25 листопада українські війська завдали удару по російському складу боєприпасів у Михайлівці на північній околиці Мелітополя. Російський військовий блогер також стверджує, що українські війська завдали ударів по Чаплинці і Скадовську.

Також в цей день росіяни продовжили обстрілювати Дніпро, Гуляйполе, Очаків, Нікополь та Марганець.

